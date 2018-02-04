В штате Южная Каролина на юго-востоке США столкнулись пассажирский и грузовой поезда. По предварительным данным, жертвами происшествия стали два человека, передает Newsru.
Пассажирский поезд Amtrak следовал в Майами, сообщает CNN. Столкновение произошло ранним утром в воскресенье, 4 февраля.
Два человека погибли в аварии, по данным властей. Еще более 70 пострадали, уточняет CBS News.
По данным железнодорожной пассажирской корпорации Amtrack, столкнулись пассажирский поезд Amtrak Train 91 и грузовой CSX. Авария произошла в 2:35 по местному времени (9:35 по эстонскому). С рельсов сошли несколько пассажирских вагонов.
Поезд направлялся из Нью-Йорка в Майами. В нем находились 139 пассажиров и девять членов экипажа.
За минувшую неделю это не первая серьезная авария с участием пассажирского поезда Amtrak. В среду, 31 января, поезд этой компании, в котором находились конгрессмены Республиканской партии, направлявшиеся на ежегодную партийную конференцию в Западной Вирджинии, врезался в автомобиль в районе города Крозэ. В результате инцидента погиб один человек. Никто из находившихся в поезде политиков не пострадал.