Пассажирский поезд Amtrak следовал в Майами, сообщает CNN. Столкновение произошло ранним утром в воскресенье, 4 февраля.

Два человека погибли в аварии, по данным властей. Еще более 70 пострадали, уточняет CBS News.

По данным железнодорожной пассажирской корпорации Amtrack, столкнулись пассажирский поезд Amtrak Train 91 и грузовой CSX. Авария произошла в 2:35 по местному времени (9:35 по эстонскому). С рельсов сошли несколько пассажирских вагонов.

Поезд направлялся из Нью-Йорка в Майами. В нем находились 139 пассажиров и девять членов экипажа.