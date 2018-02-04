Лаар советует партии IRL не зацикливаться на рейтингах

В утренней телевизионной программе «Утро с Ану» на Эстонском телевидении Лаар, комментируя снижение поддержки IRL до критических пяти процентов, сказал, что спад популярности партии обусловили ее излишняя зацикленность на показателях рейтингов и забвение истинных ценностей.

«Прежде всего надо перестать думать только о своих рейтингах. Не спасет здесь ни участие в правительстве, ни выход из правительства . Не повысят популярность и лозунги. Популярность может поднять только то, что ты делаешь - или не делаешь. Если твое сердце не лежит к тому, чем ты занимаешься, это сразу станет видно. Нужно поступать так, как ты считаешь на самом деле, даже если ты в итоге окажешься и неправ», - пояснил Лаар.

По оценке Лаара, партия IRL является необходимым элементом политического ландшафта Эстонии, поскольку должна быть сила, занимающая открытую нишу национализма правого толка.

На уточняющий вопрос ведущей, не занята ли эта ниша Консервативной народной партией (EKRE), Лаар ответил коротко, что национализм на самом деле многолик. По его словам, национализм не означает вовсе, что человек должен постоянно доказывать, что он эстонец и постоянно размахивать сине-черно-белым флагом.