Лаар советует партии IRL не зацикливаться на рейтингах

Теряющая популярность партия Союз Отечества и Res Publica (IRL) для восстановления своих позиций должна перестать тревожиться по поводу своих рейтингов и заняться тем, что на самом деле правильно — сосредоточиться на открытом ценностям правого толка национализме, считает бывший лидер IRL Март Лаар, в свое время дважды занимавший пост премьер-министра.
В утренней телевизионной программе «Утро с Ану» на Эстонском телевидении Лаар, комментируя снижение поддержки IRL до критических пяти процентов, сказал, что спад популярности партии обусловили ее излишняя зацикленность на показателях рейтингов и забвение истинных ценностей.
«Прежде всего надо перестать думать только о своих рейтингах. Не спасет здесь ни участие в правительстве, ни выход из правительства . Не повысят популярность и лозунги. Популярность может поднять только то, что ты делаешь - или не делаешь. Если твое сердце не лежит к тому, чем ты занимаешься, это сразу станет видно. Нужно поступать так, как ты считаешь на самом деле, даже если ты в итоге окажешься и неправ», - пояснил Лаар.
По оценке Лаара, партия IRL является необходимым элементом политического ландшафта Эстонии, поскольку должна быть сила, занимающая открытую нишу национализма правого толка.
На уточняющий вопрос ведущей, не занята ли эта ниша Консервативной народной партией (EKRE), Лаар ответил коротко, что национализм на самом деле многолик. По его словам, национализм не означает вовсе, что человек должен постоянно доказывать, что он эстонец и постоянно размахивать сине-черно-белым флагом.
«Не так надо радеть за Эстонию. Надо просто самим быть эстонцем. Эстонцев всегда отличало желание все делать немного по-своему. Как только мы становимся слишком уступчивыми, у нас все сразу идет хуже, - отметил Лаар, по мнению которого в последнее время в Эстонии встречается слишком много оскорблений и корректности. - Если вспомнить, что мы делали в 1990-е годы, то по меркам нынешнего благовоспитанного времени нас обязательно привлекли бы к ответственности. Мне повезло, что я жил в то время. Оно было более здоровым, чем нынешнее. А нынешнее постоянное обливание грязью мне просто непонятно. И другое — перфекционизм. Все нынешнее молодое поколение — перфекционисты».