Фото: огонь уничтожил пристроенную к дому баню
4 февраля 2018 г., 14:37
Сегодня в 13.11 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Ярвамаа в деревне Куксема загорелась пристроенная к дому баня.
Когда спасатели прибыли на место, огонь уже вырывался из-под крыши. Быстрые действия спасателей не допустили распространения огня на жилой дом. Проживающая там семья в момент возгорания была дома, но смогла своими силами выбраться из здания. Никто в пожаре не пострадал.
В результате пожара от бани остались только стены и крыша, которая также частично пострадала. Повреждения есть и на внешней стене жилого дома.