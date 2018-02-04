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  • Фото: огонь уничтожил пристроенную к дому баню

Фото: огонь уничтожил пристроенную к дому баню

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Сегодня в 13.11 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Ярвамаа в деревне Куксема загорелась пристроенная к дому баня.

Когда спасатели прибыли на место, огонь уже вырывался из-под крыши. Быстрые действия спасателей не допустили распространения огня на жилой дом. Проживающая там семья в момент возгорания была дома, но смогла своими силами выбраться из здания. Никто в пожаре не пострадал.

В результате пожара от бани остались только стены и крыша, которая также частично пострадала. Повреждения есть и на внешней стене жилого дома.

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