Фото: огонь уничтожил пристроенную к дому баню

Когда спасатели прибыли на место, огонь уже вырывался из-под крыши. Быстрые действия спасателей не допустили распространения огня на жилой дом. Проживающая там семья в момент возгорания была дома, но смогла своими силами выбраться из здания. Никто в пожаре не пострадал.