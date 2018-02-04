Apple решила бесплатно чинить iPhone 7

Как уточнили в компании, речь идет об устройствах, выпущенных с сентября 2016 года по февраль 2018-го и продававшихся в Китае, Японии, США и Гонконге, пишет Lenta.ru.

Пользователи, которые заплатили за устранение проблем с сетью, могут связаться в Apple и потребовать возместить расходы. Сама компания также свяжется с владельцами предположительно неисправных iPhone 7, если клиенты не получат письмо до конца марта, они могут сами написать в Apple.

В феврале компания начала продавать ранее уже использованные и восстановленные iPhone 7 и 7 Plus. Смартфоны доступны только в США, экономия при покупке использованных устройств составит 50-70 долларов.

В конце 2017 года Apple призналась, что намеренно занижает производительность своих смартфонов со старым аккумулятором.