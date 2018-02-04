Что происходит? В январе многие ринулись менять работу

На предлагаемые веб-каналом рынка труда CV-Online вакантные рабочие места в январе этого года подавали заявки 27 000 раз, что стало рекордом за последние пять лет.
«По сравнению с декабрем, в январе количество заявок на вакансии выросло на целых 58 процентов», - написал пресс-секретарь портала CV.ee Райн Ресмельд Уусен в блоге канала.
Как явствует из январской статистики пользования порталом CV.ee, начался год активной смены места работы.
В течение одного календарного месяца предложений работы поступило на 14 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.
Относительное количество ходатайств на вакантные и новые рабочие места выросло на 18,2 процента, рынок труда пополнился 8,6 процентами активных соискателей рабочих мест.