Что происходит? В январе многие ринулись менять работу

«По сравнению с декабрем, в январе количество заявок на вакансии выросло на целых 58 процентов», - написал пресс-секретарь портала CV.ee Райн Ресмельд Уусен в блоге канала.

Как явствует из январской статистики пользования порталом CV.ee, начался год активной смены места работы.

В течение одного календарного месяца предложений работы поступило на 14 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.