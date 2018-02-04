Как снизить риск развития рака? Мифы о болезни и советы онколога

Би-би-си: Может ли случиться так, что раковая клетка будет делиться, передаваясь от родителей к ребенку, и таким образом жить бесконечно?

А.П.: Сама по себе опухоль - нет. Но есть генетически обусловленные злокачественные опухоли. Иногда у человека могут быть определенные мутации, которые приводят к возникновению злокачественных опухолей в целых семьях, но это не значит, что мы одну и ту же раковую клетку передаем по наследству, нет.

Мы передаем определенную последовательность генов, которая приводит к неправильному развитию того ли иного клона клетки. Что в свою очередь и приводит к возникновению опухоли.

Би-би-си: Есть мнение, что если курить не взатяг, то разовьется рак губы...

А.П.: Это не так. Курение увеличивает риск возникновения очень многих опухолей, в том числе и рака губы, глотки, языка, полости рта и так далее. И если курить не взатяг, то в полости рта и глотки получается более высокая температура, что провоцирует ожоги и несколько увеличивает риски [развития рака].

Но это не значит, что у тебя снижается риск возникновения рака легких и повышается риск возникновения рака губы.

Би-би-си: Правда ли, что раковые клетки "питаются" сладким?

А.П.: Раковые клетки, как и все клетки, нуждаются в энергии. Для этого нужна глюкоза. Глюкоза - это основа энергии для всего, для любой клетки организма. Поэтому такое утверждение справедливо по отношению к любой другой клетке человека.

Би-би-си: Представляет ли сода угрозу для раковых клеток?

А.П.:Это такой большой миф о том, что щелочная среда способствует тому, что опухолевые клетки гибнут, не развиваются… Это все неправда. Если бы это так работало, мы бы все прекрасно лечились содой. К сожалению, за этим стоит исключительно фикция.

Би-би-си: Как вы оцениваете ситуацию с онкологией в России?

А.П.: К сожалению, онкологических заболеваний с каждым годом становится все больше. Как и во всем мире. В 2016 году заболело около 600 тысяч человек. При этом, к сожалению, примерно половина из них от этого заболевания погибли.

То есть действительно эта проблема очень серьезная и бороться с ней надо всем миром, потому что, к сожалению, в одиночку онкологи не могут справиться с онкологическими заболеваниями.

Би-би-си: Почему? Нет эффективных лекарств? Медицина еще не на том уровне?

А.П.: Это многофакторный процесс. Отчасти из-за того, что больные приходят уже на распространенных стадиях, когда невозможно помочь человеку и реально спасти его. Потому что болезнь развивалась уже много лет и очень сильно распространилась.