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Грипп бушует и у соседей: в Латвии 30 процентов детей не посещают детсады

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ФОТО: panthermedia.net / Arne Trautmann

Школы на прошлой неделе посещали в среднем 88,1% учащихся, детские сады - 68,7% воспитанников, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), сообщает Rus.TVNET.

Данные о посещаемости центр собирает, проводя ежегодный мониторинг распространения гриппа. В мониторинг включены десять латвийских городов - Даугавпилс, Гулбене, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

На предыдущей неделе посещаемость школ составляла 89,1%, детских садов - 70,7%.

По данным центра, гриппом на минувшей неделе больше всего болели дети в возрасте до четырех лет.

Случаи гриппа зарегистрированы во всех возрастных группах, но дети до четырех лет болели чаще других - 79,8 случая на 100 000 населения.

В группе от 5 до 14 лет заболеваемость составила 35,5 случая на 100 000 жителей, от 15 до 64 лет - 30,4 случая, старше 65 лет - 4,8 случая.

Инфекциями верхних дыхательных путей также больше всего болело детей в возрасте до четырех лет - 5586,6 случая на 100 000 населения.

С диагнозом гриппа на минувшей неделе в больницы попали 34 пациента, в том числе семь - в возрасте до четырех лет.

Как сообщалось, интенсивность распространения гриппа на прошлой неделе выросла более чем в три раза, но по-прежнему остается низкой - в среднем 28,9 случая на 100 000 населения. Это значительно ниже, чем средние показатели за последние пять лет.

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