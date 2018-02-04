Грипп бушует и у соседей: в Латвии 30 процентов детей не посещают детсады

Данные о посещаемости центр собирает, проводя ежегодный мониторинг распространения гриппа. В мониторинг включены десять латвийских городов - Даугавпилс, Гулбене, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

На предыдущей неделе посещаемость школ составляла 89,1%, детских садов - 70,7%.

По данным центра, гриппом на минувшей неделе больше всего болели дети в возрасте до четырех лет.

Случаи гриппа зарегистрированы во всех возрастных группах, но дети до четырех лет болели чаще других - 79,8 случая на 100 000 населения.

В группе от 5 до 14 лет заболеваемость составила 35,5 случая на 100 000 жителей, от 15 до 64 лет - 30,4 случая, старше 65 лет - 4,8 случая.

Инфекциями верхних дыхательных путей также больше всего болело детей в возрасте до четырех лет - 5586,6 случая на 100 000 населения.

С диагнозом гриппа на минувшей неделе в больницы попали 34 пациента, в том числе семь - в возрасте до четырех лет.