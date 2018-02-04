Фото: появление нового бренда вызвало небывалый ажиотаж

Сегодня утром еще до открытия перед магазином I.L.U. в торговом центре Pärnu Keskus толпились десятки молодых людей, которых привлекло появление в городе профессиональной декоративной косметики популярного американского бренда NYX, пишет Pärnu Postimees.
Работники магазина сказали, что такого большого наплыва посетителей в их магазине раньше не было. В Таллинне уголок известного косметического бренда NYX Professional Makeup открылся в торговом центре Viru еще в октябре 2016 года.
Бренд NYX Professional Makeup основан в 1999 году молодым предпринимателем Тони Ко в солнечном Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Основой для создания бренда стало желание создать косметику профессионального качества по привлекательной цене, а лозунгом стало — «Покупка косметики и новинок без чувства вины и ущерба кошельку».
Смотрите фото!