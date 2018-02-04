Фото и видео: Саакашвили провел в Киеве очередной марш против Порошенко

ФОТО: GLEB GARANICH/REUTERS

Как сообщает УНИАН, в мероприятии принимают более двух тысяч человек. Некоторые из участников акции держат в руках преимущественно желто-синие и красные флаги.

ФОТО: SERGEI SUPINSKY/AFP

Организаторы объявили, что колонна будет двигаться от парка Шевченко по улице Владимирской к Михайловской площади, затем по улице Михайловской к Европейской площади, где состоится митинг. Они пояснили, что маршрут марша составлен таким образом, чтобы избежать провокаций и столкновений с правоохранителями на Крещатике, который был перекрыт из-за проведения другой акции - владельцев автомобилей с еврономерами.

ФОТО: GLEB GARANICH/REUTERS

Как уточняет "Радио Свобода", на митинге на Европейской площади Саакашвили вновь раскритиковал Порошенко, а также генпрокурора Юрия Луценко. Оппозиционер напомнил, что оба чиновника в новогодние каникулы отдыхали на зарубежных курортах, в то время, как "в стране продолжается война в Донбассе и подавляющее большинство украинцев живут за чертой бедности". В резолюции митинга его участники призвали Порошенко выйти на Майдан 18 февраля и объявить о своей добровольной отставке с поста президента.

Напомним, в мае 2015 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен на пост главы Одесской области. 26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил бывшего соратника гражданства, за несколько дней до этого тот оставил должность губернатора. С тех пор Саакашвили открыто выступает в оппозиции к действующей в Киеве власти, требуя ее отставки. 10 сентября он прорвался на территорию Украины из Польши. После этого в отношении него на Украине было возбуждено дело по пяти статьям.

В начале декабря Саакашвили задержали в Киеве, но соратники экс-президента Грузии помогли освободить его. Политик был вновь задержан 9 декабря, но вскоре суд Киева отклонил ходатайство обвинения о домашнем аресте, Саакашвили освободили в зале суда.