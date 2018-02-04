Тыну Ленсмент: новый директор Русского театра не должен быть моей копией

"Самое главное, чтобы новый руководитель был разумным человеком, с трезвой головой на плечах и я не жду от нового директора, чтобы он или она были бы моей копией. Важно, чтобы у этого человека было бы желание жить с театром", - сказал Тыну Ленсмент в интервью "Радио 4".