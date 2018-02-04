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Тыну Ленсмент: новый директор Русского театра не должен быть моей копией

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Тыну Ленсмент.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

Покидающий 20 февраля пост директора Русского театра Тыну Ленсмент считает, что новый руководитель учреждения не должен быть его копией, сообщает портал Rus.err.ee.

"Самое главное, чтобы новый руководитель был разумным человеком, с трезвой головой на плечах и я не жду от нового директора, чтобы он или она были бы моей копией. Важно, чтобы у этого человека было бы желание жить с театром", - сказал Тыну Ленсмент в интервью "Радио 4".

На этой неделе стало известно, что конкурс по поиску нового директора Русского театра провалился, так как не один из шести кандидатов не показался конкурсной комиссией подходящим.

Нового конкурса не будет - право выбрать кандидата было дано председателю совета вместе с министерством.

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