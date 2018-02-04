Карилайд: за неправильные расчеты о стоимости обустройства границы должны нести ответственность реформисты

Как отметил Карилайд, в 2014 и 2015 годах политики Партия реформ с присущей им помпезностью сообщили незадолго до парламентских выборов о благоустройстве восточной границы и затем еще долго ставили себе в заслугу запланированные изменения, при этом на тот момент министр внутренних дел Ханно Певкур и премьер Таави Рыйвас практически ежедневно красовались вблизи восточной границы с главой Департамента полиции, показывая свою заботу и заинтересованность.

«В то время Партия реформ сделала все возможное, чтобы благоустройство границы ассоциировалось с их партией, ведь на тот момент это было положительное решение. Но сегодня, когда выяснилось, что расчеты по стоимости проекта в несколько раз превышают первоначальные, Певкур решил спрятать голову в песок, утверждая, что знать не знал о том, сколько денег понадобиться на это и пытается переложить всю ответственность за происходящее на плечи главы PPA Эльмара Вахера. Но вот что интересно, глава полиции заявил, что вся информация, связанная с благоустройством границы, имелась у Певкура и уж для кого, а для него новость о дополнительных средствах не могла стать сюрпризом.» - сказал Карилайд.

По словам политика, сегодняшнее поведение Ханно Певкура, который пытается переложить ответственность за то, что на благоустройство границы необходимо 118 миллионов евро на плечи чиновника – скорее напоминается поведение провинившегося мальчишки, который не знает, что такое ответственность.

Карилайд добавил также, что реформисты в очередной раз показали избирателям свое истинное лицо: за красивыми фотографиями вблизи границы и видеоклипами с истребителями стоит лишь желание покрасоваться, но в действительности интереса к безопасности, как и к развитию Эстонии у Партии реформ никогда не было.

«Не знаю, является ли это доказательством некомплектности Певкура как министра, но вместо того, чтобы показывать пальцем на главу полиции, Ханно Певкур мог бы взглянуть на себя в зеркало, прежде чем сыпать обвинениями направо и налево, ведь ответственность за необходимые выплаты в размере 118 миллионов евро полностью лежит на Ханно Певкуре и реформистах в целом» - заявил Карилайд.

Депутат Рийгикогу добавил также, что сегодня именно Партия реформ громче всех критикует правительство в бездействии или некомплектности в связи с акцизной политикой, но все это мелочи по сравнению с той аферой, которую провернули реформисты в связи с благоустройством восточной границы.