Галерея: Керсти Кальюлайд пробежала 30-километровый лыжный марафон
4 февраля 2018 г., 17:41
Сегодня в Алутагузе прошел Тамсалу-Неэрутский лыжный марафон. Дистанцию в 30 километров преодолела и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Всего на дистанцию в 30 километров вышли 282 человек, а еще 37 участников стартовали на дистанции в 10 километров, пишет Virumaa Teataja.
Керсти Кальюлайд финишировала со временем 02:13.23. Выиграл марафон Алго Кярп, который финишировал со временем 1:18.49.
Кроме президента в марафоне из известных людей приняли участие министр культуры Индрек Саар и главный тренер сборной Эстонии по футболу Мартин Рейм.