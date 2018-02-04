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  • Галерея: Керсти Кальюлайд пробежала 30-километровый лыжный марафон

Галерея: Керсти Кальюлайд пробежала 30-километровый лыжный марафон

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Сегодня в Алутагузе прошел Тамсалу-Неэрутский лыжный марафон. Дистанцию в 30 километров преодолела и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. 

Всего на дистанцию в 30 километров вышли 282 человек, а еще 37 участников стартовали на дистанции в 10 километров, пишет Virumaa Teataja.

Керсти Кальюлайд финишировала со временем 02:13.23. Выиграл марафон Алго Кярп, который финишировал со временем 1:18.49.

Кроме президента в марафоне из известных людей приняли участие министр культуры Индрек Саар и главный тренер сборной Эстонии по футболу Мартин Рейм. 

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