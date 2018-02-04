воскресенье, 4 февраля 2018 г.
EST
ENG
"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось

В Египте нашли уникальную гробницу жрицы времен Древнего царства

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: MOHAMED EL-SHAHED/AFP

Египетские археологи обнаружили гробницу возрастом около 4,4 тысячи лет, в которой была похоронена жрица. 

Стены гробницы, находящейся неподалеку от Каира, покрыты хорошо сохранившимися фресками, на которых изображена жрица Хетпет.

Хетпет служила богине плодородия Хатхор, которая, как считалось, помогала женщинам при родах.

Гробница была обнаружена при раскопках на плато Гиза, к югу от пирамиды Хеопса, сообщает министерство по делам памятников древности Египта.

В этом месте хоронили знатных людей времен пятой династии древнеегипетского царства. Некоторые из находящихся там гробниц были обнаружены еще в 1842 году.

"Мы знаем, что это была женщина высокого ранга и что у нее были тесные связи с дворцом", - сказал министр по делам памятников древности Халед аль-Анани.

В гробнице, по форме напоминающей букву Г, заметны "архитектурный стиль и декоративные элементы времен пятой династии", говорится в заявлении министерства.

Фрески "сохранились очень хорошо. На них видны изображения Хетпет на охоте и рыбалке, а также получающей подарки от детей".

Кроме того, на фресках изображены выступления танцоров и музыкантов, а также различные животные - от домашнего скота до обезьян.

На одной из фресок видна обезьяна, танцующая перед оркестром.

"Такие сцены очень редки… Один раз подобная сцена была обнаружена в гробнице "Ка-Ибер", но на ней обезьяна танцевала перед гитаристом, а не оркестром", - сказал Мустафа Вазири из министерства по делам памятников древности агентству Франс-Пресс.

Министр аль-Анани надеется, что археологов еще ждут находки в этом месте. "Мы будем продолжать раскопки, и я уверен, что мы еще что-то найдем", - сказал он.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ