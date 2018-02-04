В Египте нашли уникальную гробницу жрицы времен Древнего царства

Стены гробницы, находящейся неподалеку от Каира, покрыты хорошо сохранившимися фресками, на которых изображена жрица Хетпет.

Хетпет служила богине плодородия Хатхор, которая, как считалось, помогала женщинам при родах.

Гробница была обнаружена при раскопках на плато Гиза, к югу от пирамиды Хеопса, сообщает министерство по делам памятников древности Египта.

В этом месте хоронили знатных людей времен пятой династии древнеегипетского царства. Некоторые из находящихся там гробниц были обнаружены еще в 1842 году.

"Мы знаем, что это была женщина высокого ранга и что у нее были тесные связи с дворцом", - сказал министр по делам памятников древности Халед аль-Анани.

В гробнице, по форме напоминающей букву Г, заметны "архитектурный стиль и декоративные элементы времен пятой династии", говорится в заявлении министерства.

Фрески "сохранились очень хорошо. На них видны изображения Хетпет на охоте и рыбалке, а также получающей подарки от детей".

Кроме того, на фресках изображены выступления танцоров и музыкантов, а также различные животные - от домашнего скота до обезьян.

На одной из фресок видна обезьяна, танцующая перед оркестром.

"Такие сцены очень редки… Один раз подобная сцена была обнаружена в гробнице "Ка-Ибер", но на ней обезьяна танцевала перед гитаристом, а не оркестром", - сказал Мустафа Вазири из министерства по делам памятников древности агентству Франс-Пресс.