МИД ФРГ: новая гонка ядерных вооружений уже идет

«Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже идет. Как во времена «холодной войны», мы в Европе особенно уязвимы. Поэтому именно мы в Европе должны дать старт новым инициативам по контролю над вооружениями и разоружением», — заявил Габриэль.

Он также отметил, что ситуация вокруг Крыма привела к «резкой утрате доверия к России», и заявил о якобы существующих «доказательствах того, что Россия модернизирует не только стандартное, но и ядерное вооружение».