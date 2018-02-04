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МИД ФРГ: новая гонка ядерных вооружений уже идет

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Ракеты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль прокомментировал опубликованный американским руководством текст новой ядерной доктрины США, сообщается на официальном сайте немецкого внешнеполитического ведомства, сообщает портал Газета.ru.

«Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже идет. Как во времена «холодной войны», мы в Европе особенно уязвимы. Поэтому именно мы в Европе должны дать старт новым инициативам по контролю над вооружениями и разоружением», — заявил Габриэль.

Он также отметил, что ситуация вокруг Крыма привела к «резкой утрате доверия к России», и заявил о якобы существующих «доказательствах того, что Россия модернизирует не только стандартное, но и ядерное вооружение».

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили об антироссийской направленности ядерной доктрины США.

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