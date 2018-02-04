Семейный врач: одна из причин большого числа детей с астмой – бедность

Шалкаускене предположила, что много детей с диагностированной астмой в их регионе может быть просто показателем хорошей работы врачей, которые вовремя выявляют эту болезнь у своих маленьких пациентов.

"Мы стараемся, чтобы все наши дети с длительными кашлями и другими такими подозрительными вещами побывали у аллерголога и уточняли все непонятное, и, да, часто выходит этот диагноз", - говорит она.

"Но это точно не ради пособия! Вот правда, я такого не встречала, чтобы кто-то ставил диагноз для получения денег", - заверила Шалкаускене.

Но в то же самое время она предположила, что большое количество оформленных в Ида-Вирумаа недостатков здоровья - следствие малого материального достатка здешних семей вообще. "Люди в более богатых городах, может, и не пойдут оформлять пособие, оно им просто не кажется таким уж существенным".

По рассказу Марины Шалкаускене, на ее практике дело обстоит так, что многие родители наоборот отказываются принимать астму, как диагноз для своего ребенка: "Кто-то не хочет, чтобы ребенок был инвалидом, у других какие-то свои причины…". К слову, свой сын у Марины Шалкаускене тоже болен астмой, и она не стала оформлять пособие, рассудив ответственно: "Кому-то эти деньги нужнее".

"Получить от государства дополнительные деньги - это точно не причина, чтобы поставить диагноз", - повторила Марина Шалкаускене, у которой много маленьких пациентов с астмой. "Наоборот, пациенты и мамы боятся этого диагноза, до конца не принимают его, об астме сохранилось очень тяжелое представление".

Что касается невыкупаемых в аптеках лекарств, прописываемых ребенку-астматику, то Шалкаускене видит в этом проявление боязни многих родителей перед гормональным лечением. "У нас в Ида-Вирумаа с этим, действительно, немножко трудно, - отмечает она. - И аллергологи тоже говорят, что наши родители этого (гормонального лечения) боятся. Конечно, мы всем объясняем, и на примере собственного ребенка я показываю, что ребенок нормально растет и вырастает из этой болезни. Но иногда ничего не помогает: мамы в кабинете говорят врачу, что, мол, да-да, а потом я открываю рецептурный центр - и вижу, что ничего не выкуплено", - рассказала семейный врач из Йыхви.