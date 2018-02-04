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  • Ли Лирисман стала чемпионкой Европы по карате среди молодежи, у Анны Сокк бронза

Ли Лирисман стала чемпионкой Европы по карате среди молодежи, у Анны Сокк бронза

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ФОТО: Instagram / Li Lirisman

Эстонские девушки успешно выступили на молодежном чемпионате Европы по карате. Две воспитанницы таллиннского клуба "Будо" и тренера Александра Зыкова завоевали медали престижных соревнований.

Ли Лирисман, выступавшая в весовой категории до 55 кг завоевала золото чемпионата. По ходу турнира она выиграла пять поединков, в том числе и финал, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В весовой категории до 50 кг Анна Сокк смогла добраться до полуфинала, но уступила сопернице из Франции, завоевав бронзовую медаль чемпионата.

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