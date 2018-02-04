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Пекин осудил ядерный план США за "подход времен холодной войны"

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Пентагон

ФОТО: Scanpix

Китай призвал США "отбросить подход времен холодной войны", после того как Вашингтон заявил о планах диверсифицировать свой ядерный арсенал, включив в него заряды малой мощности. 

"Стране, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом в мире, следовало бы проявить инициативу в рамках существующего тренда [по разоружению], а не идти против него", - заявил в воскресенье представитель китайского министерства обороны.

В Пентагоне полагают, что американские атомные заряды слишком мощные, поэтому мало кто верит, что Вашингтон может их применить. Чтобы изменить ситуацию, США хотят разработать ядерные ракеты малой мощности.

Россия уже выступила с резким осуждением этих планов.

Что за новая ядерная политика США?

США обеспокоены тем, что их ядерный арсенал устаревает и перестает быть эффективным средством сдерживания. В числе потенциальных угроз для страны Вашингтон называет Китай, Россию, Северную Корею и Иран.

В обновленной ядерной доктрине США, распространенной Пентагоном в пятницу, говорится, что развитие боезарядов малой мощности может способствовать дальнейшему усилению ядерного потенциала. Заряды мощностью до 20 килотонн менее сильные, но достаточно разрушительные.

Кроме того, доктрина предполагает следующие изменения:

  • Межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики, несущие ядерные заряды, продолжат интенсивную модернизацию, начатую при президенте Бараке Обаме;
  • Стратегические атомные субмарины могут претерпеть модификации для уменьшения мощности зарядов;
  • Возвращение ядерных боезарядов морского базирования.

В основе новой ядерной доктрины лежит противодействие "растущей угрозы от государств-ревизионистов", таких как Китай и Россия.

Как отреагировал Китай?

Китай в воскресенье заявил о решительном несогласии с тезисами американской доктрины.

В китайском минобороны заявили, что Вашингтон переоценил ядерную угрозу со стороны Китая, добавив, что политика Пекина в сфере ядерного оружия носит исключительно оборонительный характер.

"Надеемся, что США откажется от подхода времен холодной войны, откровенно признает свои исключительные обязательства в области разоружения и правильно поймет стратегические намерения Китая, объективно оценив наращивание Китаем национальной обороны и военной силы", - говорится в официальном заявлении.

Китай уже сравнивал текущую международную политику США с периодом холодной войны. В прошлом году страна осудила обновленную военную стратегию Вашингтона и призывала переменить "устаревшую точку зрения".

В новой доктрине США обвиняет Китай в "расширении и так значительного ядерного арсенала". В воскресенье Китай выступил с защитой своей политики, заявив, что страна будет "твердо следовать мирному развитию и продолжать военную политику, носящую оборонительный характер".

Какова реакция России?

МИД России обвинил США в демонстрации военной силы и заявил, что Москва примет необходимые меры для защиты безопасности страны.

"Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа", - так в МИД прокомментировали ядерную доктрину.

Утверждение о том, что Россия отказывается от дальнейшего сокращения ядерных вооружений, было названо подтасовкой: "США обосновывают свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил и якобы имеющее место возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках. Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких "агрессивных стратегиях".

"Все это не имеет ничего общего с реальным положением дел", - утверждается в заявлении МИД.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что глубоко разочарован американским документом.

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