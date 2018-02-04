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  • За счет чего сеть Rimi, которую раскритиковали работники, получила титул предприятие года?

За счет чего сеть Rimi, которую раскритиковали работники, получила титул предприятие года?

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ФОТО: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

В середине этой недели работники сети магазинов Rimi раскритиковали предприятие и даже сравнили работу в нем с рабским трудом. Postimees составил список тех вещей, которые, по мнению сети, говорят о том, что титул предприятие года заслуженный. 

Союз недоходных объединений и фондов (EMSL) признал в середине январе предприятием года сеть магазинов Rimi, объяснив это ответственным поведением предприятия в разных сферах, пишет Majandus24.

Кроме этого, Rimi удостоилась от Фонда развития предпринимательства титула самого ответственного предприятия.

Что делает Rimi? Приводим выборочную выдержку из списка.

Продвигает здоровый образ жизни

  • Пятница здоровья – начиная с 2017 года раз в неделю фрукты и овощи можно покупать с 15-процентой скидкой
  • Тест Rimi показал, что 62 процента кассиров сети спрашивает документы у покупателей алкоголя (средний показатель по Эстонии 45 процентов)
  • «Сделай дизайн своей сумки для покупок» - конкурс, который обращает внимание на излишнее использование пакетов

Является ценным работодателем

  • Восемь процентов работников Rimi с ограниченными возможностями, у 25 процентов продавцов проблемы со слухом  
  • Rimi обучает своих сотрудников тому, как ответственно продавать алкоголь
  • 120 детей в 2017 году приняли участие в детском дне Rimi
  • Rimi устраивает несколько раз в году дни здоровья в магазинах и офисе
  • Rimi пропагандирует среди своих работников здоровый образ жизни
  • 11 лет подряд Rimi выбирает лучшего рабтника
  • Rimi дает возможность заниматься спортом и участвовать в оздоровительных мероприятиях

Читать полный список здесь.

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