За счет чего сеть Rimi, которую раскритиковали работники, получила титул предприятие года?
4 февраля 2018 г., 21:26
В середине этой недели работники сети магазинов Rimi раскритиковали предприятие и даже сравнили работу в нем с рабским трудом. Postimees составил список тех вещей, которые, по мнению сети, говорят о том, что титул предприятие года заслуженный.
Союз недоходных объединений и фондов (EMSL) признал в середине январе предприятием года сеть магазинов Rimi, объяснив это ответственным поведением предприятия в разных сферах, пишет Majandus24.
Кроме этого, Rimi удостоилась от Фонда развития предпринимательства титула самого ответственного предприятия.
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