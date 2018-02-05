Обвиняемые в поджоге автомобилей в Ыйсмяэ предстанут перед судом

Расследование дела о поджоге легковых автомобилей на парковке перед домом на Ыйсмяэ-теэ в эстонской столице завершено. Обвинения предъявлены двум мужчинам, которые предстанут перед судом в октябре.
Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в Пыхьяской окружной прокуратуре, в роли обвиняемых проходят мужчины в возрасте 26 и 29 лет, последний из которых еще с середины июля прошлого года находится под стражей.
Одному из указанных лиц предъявлено обвинение в порче и уничтожении имущества, второго будут судить по обвинению в пособничестве порче имущества, преследовании и угрозах.
Инцидент в Ыйсмяэ произошел в ночь на 11 июля прошлого года, когда на парковке перед одним из многоквартирных домов был подожжен легковой автомобиль, от которого по цепочке загорелись еще шесть машин.