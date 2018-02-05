Силы обороны и тактические силы НАТО в понедельник начнут учения «Зимний лагерь - 2018»

В понедельник на Центральном полигоне Сил обороны и на стрельбище в Соодла начнутся ставшие уже традиционными учения личного состава Первой пехотной бригады Talvelaager 2018 ("Зимний лагерь - 2018"), в которых примут участие более тысячи военнослужащих Разведывательного батальона, размещенной в Эстонии тактической группы НАТО и ополченцы Кайтселийта.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны, по данным которой учения пройдут в два этапа. В течение первого военнослужащие отработают действия в зимних условиях в составе подразделений. Второй этап учений начнется 10 февраля и в этой фазе на уровне роты состоится отработка боевых действий и атаки. В выходные дни к ним присоединятся члены дружины Кайтселийта «Сакала».
В понедельник утром из Палдиски в направлении к месту проведения учений направится военная техника Разведывательного батальона. Грузовики с личным составом и военная техника будут передвигаться из Палдиски по Таллиннской кольцевой дороге, затем по Петербургскому шоссе в военный городок Лясна.
На полигон в Соодла Харьюского уезда военная техника пройдет по маршруту из Палдиски по Таллиннской кольцевой дороге на Петербургское шоссе и оттуда на шоссе Пийбе.
Кроме того, в понедельник военная техника Сил обороны и тактических сил НАТО из военного городка Тапа по шоссе Лообу пройдет в направлении Центрального полигона.
В учениях «Зимний лагерь» примут участие кадровые военные, срочнослужащие из Разведывательного батальона, личный состав тактической группы НАТО из Великобритании и Дании, а также ополченцы из дружины Кайтселийта «Сакала».