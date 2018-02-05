Глава МИД Германии раскритиковал планы США по созданию нового ядерного оружия

Он отметил, что Берлин вместе со своими партнерами вынужден искать ответы на такие вызовы, как предполагаемое наращивание ядерного арсенала России и азиатских стран, пишет DW.com. "Но этим ответы не должны заключаться только в том, чтобы самим увеличивать потенциал ядерных вооружений", - подчеркнул Зигмар Габриэль.