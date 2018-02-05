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Глава МИД Германии раскритиковал планы США по созданию нового ядерного оружия

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Ядерный взрыв. Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP/Scanpix

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) обеспокоен планами США по разработке нового тактического ядерного оружия. Намерения, закрепленные в американской ядерной доктрине, показывают, что "спираль новой гонки ядерных вооружений уже запущена", приведены слова Габриэля на сайте МИД Германии в воскресенье, 4 февраля.

Он отметил, что Берлин вместе со своими партнерами вынужден искать ответы на такие вызовы, как предполагаемое наращивание ядерного арсенала России и азиатских стран, пишет DW.com. "Но этим ответы не должны заключаться только в том, чтобы самим увеличивать потенциал ядерных вооружений", - подчеркнул Зигмар Габриэль.

По мнению главы МИД ФРГ, создание новых систем вооружений "посылает неверные сигналы" и вместо этого необходимо разрабатывать новые инициативы по разоружению. "Нашей долгосрочной целью по-прежнему должен оставаться мир без ядерного оружия", - добавил он.

2 февраля США опубликовали новую ядерную доктрину. В документе, в частности, описаны планы Пентагона по модификации баллистических ракет подводного базирования для использования ядерных боеголовок малой мощности.

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