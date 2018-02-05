Ольга Иванова заявила о возможном визите в Эстонию депутатов Госдумы

В российской Госдуме планируют визит парламентариев в Эстонию, он может состояться уже через 2 месяца, заявила зампредседателя эстонско-российской группы Рийгикогу Ольга Иванова.
Главной целью визита, если он состоится, станет обсуждение ратификации пограничного договора, пишет rus.err.ee.
Поездка должна стать ответным визитом - в 2015 году в Москве побывали эстонские парламентарии, в том числе сама Иванова, Виктория Ладынская и председатель группы Игорь Грязин, который и передал тогда российским коллегам приглашение.
О готовящемся визите Ольге Ивановой сообщил депутат Госдумы, координатор парламентской группы по связям с эстонским парламентом Даниил Бессарабов, с которым Иванова встретилась в конце декабря в стенах Государственной думы.
"Я надеюсь, что в апреле-мае они приедут, и господин Бессарабов был в этом крайне заинтересован, поэтому я надеюсь, что данный визит состоится, а окончательно они должны определиться в марте", - сообщила Иванова.