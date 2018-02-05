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  • Ольга Иванова заявила о возможном визите в Эстонию депутатов Госдумы

Ольга Иванова заявила о возможном визите в Эстонию депутатов Госдумы

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Ольга Иванова.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/PM/SCANPIX BALTICS

В российской Госдуме планируют визит парламентариев в Эстонию, он может состояться уже через 2 месяца, заявила зампредседателя эстонско-российской группы Рийгикогу Ольга Иванова.

Главной целью визита, если он состоится, станет обсуждение ратификации пограничного договора, пишет rus.err.ee.

Поездка должна стать ответным визитом - в 2015 году в Москве побывали эстонские парламентарии, в том числе сама Иванова, Виктория Ладынская и председатель группы Игорь Грязин, который и передал тогда российским коллегам приглашение.

О готовящемся визите Ольге Ивановой сообщил депутат Госдумы, координатор парламентской группы по связям с эстонским парламентом Даниил Бессарабов, с которым Иванова встретилась в конце декабря в стенах Государственной думы.

"Я надеюсь, что в апреле-мае они приедут, и господин Бессарабов был в этом крайне заинтересован, поэтому я надеюсь, что данный визит состоится, а окончательно они должны определиться в марте", - сообщила Иванова.

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