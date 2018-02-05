Новый допинговый скандал? 254 лыжника завоевывали медали с ненормальными показателями крови

В распоряжении The Sunday Times и немецкого телеканала ARD оказалась база данных около десяти тысяч образцов крови более двух тысяч спортсменов, взятых с 2001 по 2010 года.

Сообщается, что у многих лыжников были абнормальные показатели крови, некоторые из них могли быть получены естественным путем лишь в одном из миллиона случаев, другие же свидетельствуют о том, что спортсмен должен быть госпитализирован.

Согласно полученным данным, около трети всех медалей с 2001 года, в том числе 91 золотая, были выиграны лыжниками с подозрительными допинг-пробами. Более 50 спортсменов с абнормальными показателями выступят на Олимпиаде-2018.

Эксперты по допингу провели анализ базы данных и пришли к выводу, что данные показатели могли быть достигнуты двумя способам применения кровяного допинга – инъекциями эритропоэтина или переливанием собственной крови, которая была сдана ранее.

Специалисты отметили, что среди медалистов крупных соревнований завышенные показатели крови, свидетельствующие о применении допинга, встречаются чаще. Всего подозрительными пробами были признаны анализы 290 спортсменов.

254 медали чемпионатов мира и Олимпийских игр были разыграны среди атлетов с анализами крови, отмеченными как «подозрительные» или «возможно содержащие допинг».

По словам экспертов, 60 медалей российских спортсменов, возможно, были завоеваны с применением запрещенных препаратов. Более чем у ста медалистов из Норвегии, Германии, Швеции и Италии анализы также признаны подозрительными.