Преступление и наказание: непростая жизнь вынудила почтальона воровать чужие письма

В середине января суд признал виновной проживающую в Южной Эстонии и работающую почти всю жизнь почтальоном Майе (имя изменено – прим. ред.), которую обвиняли в воровстве чужих писем, пишет Postimees.
Майе 55 лет. Большую часть жизни она работала почтальоном. К настоящему моменту трудовой стаж составляет 35 лет. Начинала она свою работу еще при Брежневе А последние полтора года она не работает.
В середине января Майе была признана судом виновной. В рамках согласительного производства Тартуский уездный суд назначил почтальону штраф в 2000 евро. Майе не придется выплачивать эту сумму, если она не совершит преступление в течение ближайших 18 месяцев. Также ей придется возместить судебные издержки.
Жизнь у Майе несладкая. В настоящее время она получает пособие по нетрудоспособности, составляющее 210 евро. «Разумеется, я сожалею, что так поступила», - сказала она.
Родителей у нее не осталось, детей нет. Не имеет Майе квартиры и автомобиля. Работа почтальоном приносила около 300 евро в месяц.
Майе проживала в социальном доме. Никого к себе она не пускала. Когда она угодила в больницу, в ее комнату пришли прибраться, но обнаружили там мешки, набитые вскрытыми письмами.
Об этом сообщили предприятию Eesti Post. Всего в комнате почтальона обнаружили 726 писем. Об произошедшем известили полицию.
Письма Майе вскрывала у себя в комнате. Если в конверте были деньги, она забирала их себе и отправлялась за покупками.
На допросе в полиции Майе сказала, что по глупости хранила все присвоенные письма у себя в комнате. Почтальон отметила, что за все время в украденных письмах ей удалось найти около 300 евро. Что было в кроновые времена, по ее словам, вспомнить сложно.
«Никакой справки от врача у меня нет. Я не страдаю клептоманией», - приведены в материалах дела слова Майе.
Сама почтальон так и не смогла объяснить, зачем она оставила письма себе. Первые украденные письма датированы 2007 годом, а последние 2016-ым.
Когда у Майе спросили, почему же она вообще решила воровать письма, она ответила: «Простите, но я не могу ответить на этот вопрос».
Теперь она живет в социальном доме, на работу ходить не может. «Здоровья совсем нет. Через каждые 20 минут мне над прилечь. У меня много разных болячек», - говорит Майе.