Смотрите, кто в этом году получит награду из рук президента!

Накануне столетия Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит награду 166 лицам. Портал Rus.Postimees знакомит вас с ними.
Орден Государственного герба II класса
Эйки Нестор - член Рийгикогу VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII созывов
Март Нутть - член Рийгикогу VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII созывов
Орден Государственного герба III класса
Клайд Кулль - дипломат, организатор председательства Эстонии в Совете Европейского союза
Пеэр Лассманн - пианист и учитель музыки, ректор Эстонской академии музыки и театра (1992-2017)
Пирет Лиллевяли - организатор председательства Эстонии в Совете Европейского союза
Кая Таэль - дипломат, организатор председательства Эстонии в Совете Европейского союза
Орден Государственного герба V класса
Юри Пертманн - борец за свободу
Орден Белой звезды III класса
Клен Яаратс - организатор председательства Эстонии в Совете Европейского союза
Матти Киллинг - тренер по гребле
Андрес Коппель - эколог, популяризатор науки
Антс Кулль - государственный судья, способствовал развитию гражданского права
Йонатан Всевиов - государственный чиновник, способствовал развитию государственной обороны
Новость дополняется...