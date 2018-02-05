понедельник, 5 февраля 2018 г.
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"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

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Смотрите, кто в этом году получит награду из рук президента!

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ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Накануне столетия Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит награду 166 лицам. Портал Rus.Postimees знакомит вас с ними.

Орден Государственного герба II класса

Эйки Нестор - член Рийгикогу VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII созывов

Март Нутть - член Рийгикогу VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII созывов

Орден Государственного герба III класса

Клайд Кулль - дипломат, организатор председательства Эстонии в Совете Европейского союза

Пеэр Лассманн - пианист и учитель музыки, ректор Эстонской академии музыки и театра (1992-2017)

Пирет Лиллевяли - организатор председательства Эстонии в Совете Европейского союза

Кая Таэль - дипломат, организатор председательства Эстонии в Совете Европейского союза

Орден Государственного герба V класса

Юри Пертманн - борец за свободу

Орден Белой звезды III класса

Клен Яаратс - организатор председательства Эстонии в Совете Европейского союза

Матти Киллинг - тренер по гребле

Андрес Коппель - эколог, популяризатор науки

Антс Кулль - государственный судья, способствовал развитию гражданского права

Йонатан Всевиов - государственный чиновник, способствовал развитию государственной обороны

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