«В представленном недавно в Брюсселе исследовании „Имидж в СМИ государств ЕС и Восточного партнерства“, где в числе прочих анализировали политические программы ПБК в течение последних трех лет, констатировали, что 83 процента информации, особенно о странах ЕС, на этом канале имеют явно негативный оттенок. В только что опубликованном анализе Эстонии American Enterprise Institute указали, что наибольший риск для Эстонии кроется в постоянных попытках расколоть общество Эстонии, манипулируя русскоязычными жителями посредством СМИ и поощрая свои внешнеполитические и даже территориальные амбиции, „подрывая авторитет местных властей и обостряя внутригосударственные политические и социальные противоречия“. Оба исследования показали, что один из основных средств для претворения в жизнь этих целей России является русскоязычное телевидение в странах Балтии, находящееся под российским влиянием, в том числе ПБК. КаПо во всех своих последних ежегодниках называл в главах, посвященных защите конституционного строя, эту деятельность как опасную для безопасности государства», - говорится там же.