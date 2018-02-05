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  • Прямая трансляция: Юри Ратас отчитывается перед парламентом на тему финансирования ПБК

Прямая трансляция: Юри Ратас отчитывается перед парламентом на тему финансирования ПБК

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Премьер-министр Юри Ратас отвечает на предъявленный членами Рийгикогу запрос о заказе эфирного времени на Первом балтийском канале (ПБК) за деньги налогоплательщиков.

В конце прошлого года члены парламента от Партии реформ направили премьер-министру запрос, в котором желали узнать о заказе эфирного времени на ПБК за счет налогоплательщиков.

«С 2011 года Таллиннская горуправа покупала на этом канале передачи на сумму более полумиллиона евро в год. 70 процентов эфирного времени эстонской версии этого телеканала - ретрансляция программ Первого канала РФ», - сказано в обращении депутатов парламента.

«В представленном недавно в Брюсселе исследовании „Имидж в СМИ государств ЕС и Восточного партнерства“, где в числе прочих анализировали политические программы ПБК в течение последних трех лет, констатировали, что 83 процента информации, особенно о странах ЕС, на этом канале имеют явно негативный оттенок. В только что опубликованном анализе Эстонии American Enterprise Institute указали, что наибольший риск для Эстонии кроется в постоянных попытках расколоть общество Эстонии, манипулируя русскоязычными жителями посредством СМИ и поощрая свои внешнеполитические и даже территориальные амбиции, „подрывая авторитет местных властей и обостряя внутригосударственные политические и социальные противоречия“. Оба исследования показали, что один из основных средств для претворения в жизнь этих целей России является русскоязычное телевидение в странах Балтии, находящееся под российским влиянием, в том числе ПБК. КаПо во всех своих последних ежегодниках называл в главах, посвященных защите конституционного строя, эту деятельность как опасную для безопасности государства», - говорится там же.

Парламентарии задали Юри Ратасу следующие вопросы:

  • Считаете ли вы обоснованной после обнародования результатов исследований трату средств из бюджетов государства и местного самоуправления на этот телеканал?
  • Есть ли у вас примеры того, что другие страны ЕС поступали подобным образом?
  • Президент Керсти Кальюлайд в интервью 19.12.2017 призвала не тратить средства общественности на ПБК. Планируете ли вы консультироваться с главой государства по этому вопросу?
  • Считаете ли вы правильным, что у города есть своя стратегия по вопросам СМИ, которая существенно отличается от коммуникационной стратегии государства?

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