В Японии вертолет рухнул на жилой дом, есть погибшие

По сообщению местной полиции, один из находившихся на борту пилотов в результате крушения погиб, второй был найден без признаков жизни. В загоревшемся доме два этажа, там жили четыре человека.

Japan Today уточняет, что место крушения находилось недалеко от детского сада, но дети не пострадали, как и четыре обитателя дома. По словам местных жителей, были слышны два или три громких взрыва, а затем появились клубы черного дыма.

Место крушения в городе Кандзаки - примерно в 4 км к югу от военного аэродрома Метабару Сил самообороны в той же префектуре Сага. Боевой вертолет AH-64, принадлежащий базе, совершал учебный полет после прохождения техобслуживания. Он упал носом, пока летел с востока на запад. По данным Минобороны, он пытался приземлиться после того, как сообщил о неполадках.

Министр обороны страны Ицунори Онодэра решил приостановить полеты 12 других вертолетов для проведения срочных проверок, а также проверок других вертолетов Сил самообороны.

23 января вертолет ВВС США AH-1 совершил экстренную посадку на одном из южных островов префектуры Окинава. За январь это стало третьим по счету инцидентом c вынужденной посадкой американской военной техники на Окинаве по причине разных технических неполадок.

Власти южной префектуры Окинава и местные жители неоднократно высказывали опасения в связи с тем, что военные объекты США расположены по соседству с жилыми районами, поскольку инциденты с военной техникой там происходят довольно часто.

Так, 7 декабря с американского транспортного вертолета CH-53 на территорию школьной спортплощадки в Окинаве упал люк, ранив одного из учеников. Вертолет принадлежит американской военной базе Футэнма.

Позже часть другого американского вертолета упала на крышу расположенного неподалеку от Футэнма детского сада.

В октябре вертолет такой же модели совершил в Японии экстренную посадку после возгорания в двигателе, которое произошло во время тренировочного полета. Машина жестко приземлилась в 300 метрах от жилых домов и затем практически полностью сгорела.