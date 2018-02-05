Лед на Шнелли готов, выход - под свою ответственность

К настоящему моменту ледовое полотно было несколько раз очищено от снега, а с учетом морозной погоды в ночь на понедельник лед стал прочным.

По словам старейшины района Владимира Света, размеры пруда позволили подготовить достаточно вместительный каток, хотя переменчивая погода со снегопадом, оттепелью и новым похолоданием ухудшила качество льда. "Постараемся отремонтировать каток сразу, как позволят погодные условия. Прошу также учитывать, что выход на лед осуществляется под собственную ответственность", - добавил Свет.