Работники Раквереского мясокомбината начали подготовку к забастовке

"На настоящий момент идет подготовка, общаемся с работниками, бойня готова бастовать, поддерживаем также связь с другими подразделениями, там проявляют интерес, - сказал Архангельский BNS. - Завтра начинаем бастовать".

В прошлый четверг состоялась встреча руководства AS HKScan Estonia и профсоюза работников индустрии и металлообработки (IMTAL) для переговоров по требованиям работников о зарплате и относительно технических вопросов предстоящей забастовки.

"В четверг результатов мы не добились. День еще не окончился — вдруг кто-то и свяжется с нами. На настоящий момент никто из работодателей с нами не связывался",- сообщил Архангельский, на прошлой неделе отмечавший, что работники хотят добиться договора с работодателем, и поскольку соглашения не появилось, забастовка по-прежнему остается в повестке дня.

По его словам, пока неизвестно, сколько человек примет участие в забастовке — это выяснится во вторник.

В соответствии с направленным предприятию AS HKScan Estonia требованием, участники забастовки добиваются повышения основной зарплаты на 16 процентов с 1 февраля 2018 года и повышения на 16 процентов основной зарплаты с 1 июля 2018 года. Кроме того, работники требуют, чтобы расчет зарплаты по результатам в будущем не менялся.

Работники выдвинули в ходе переговоров несколько компромиссных предложений, от которых работодатель отказался. В то же время со своей стороны работодатель не представил ни одного предложения по зарплате. Поскольку работодатель не согласился с предложенным госпримирителем повышением зарплат, договор по согласительному производству остался неподписанным, оформлен протокол о расхождении мнений, что дает возможность работникам на законных основаниях провести забастовку.