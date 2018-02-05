Эстония стала в декабре второй в ЕС по росту розничной торговли

В целом по ЕС объем розничной торговли в декабре понизился за месяц на 1 процент, в еврозоне на 1,1 процента. В годовом сравнении объем розничной торговли в декабре вырос в ЕС на 2,4 процента, в еврозоне на 1,9 процента.