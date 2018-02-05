Эстония стала в декабре второй в ЕС по росту розничной торговли
5 февраля 2018 г., 15:56
Объем розничной торговли в Европейском союзе вырос в декабре больше всего на Мальте — на 3,1 процента, на втором месте с ростом в 1,8 процента - Эстония.
В целом по ЕС объем розничной торговли в декабре понизился за месяц на 1 процент, в еврозоне на 1,1 процента. В годовом сравнении объем розничной торговли в декабре вырос в ЕС на 2,4 процента, в еврозоне на 1,9 процента.
В Эстонии объем розничной торговли в декабре вырос за месяц на 1,8 процента, в Латвии на 0,2 процента, в Литве на 0,8 процента. В годовом сравнении рост составил в Эстонии 2,3 процента, в Латвии 6,3 процента, в Литве 5,6 процента.