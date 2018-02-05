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  • Propastop: наименование истребительного полка «Таллиннским» связано с мемориалом Маарьямяги

Propastop: наименование истребительного полка «Таллиннским» связано с мемориалом Маарьямяги

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ФОТО: Propastop

Указом от 29 января о присвоении истребительному полку наименования Таллиннского оживили связь с мемориалом на Маарьямяги и заложили основу для вмешательства в любой снос или реконструкцию и возникновение акций протеста, пишет блог добровольцев Кайтселийта Propastop.

29 января президент России Владимир Путин своим указом присвоил 23-му истребительному авиаполку наименование Таллиннского.

Этот полк в прошлом несколько раз переформировывали, один из его предшественников – 404-й полк еще 22 октября 1944 года получил наименование Таллиннского в связи с его участием в успешной бомбардировке Таллинна. Т.е. наименование истребительного полка снова Таллиннским было осуществлено не случайно.

Событие делает еще более выдающимся то обстоятельство, что президент России присваивает одному из российских воинских подразделений наименование столицы соседнего независимого государства.

Propastop предполагает, что присвоение наименования может быть связано с темой сноса мемориала на Маарьямяги, которое широко освещалось в российской прессе в начале января. Одной из частей мемориального комплекса является памятник с названиями всех подразделений, которым 22 октября было присвоено наименование Таллиннских.

Тем самым, по мнению авторов Propastop, оживили связь с мемориалом на Маарьямяги и заложили основу для вмешательства в любой снос или реконструкцию и возникновение акций протеста

На момент публикации в блоге, к вечеру 31 января памятник таллиннским подразделениям в комплексе Маарьямяги уже был очищен от снега, т.е. он уже находится под пристальным вниманием.

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