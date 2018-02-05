Возмущенный клиент: мне не продали алкоголь, объяснив, что работают по американским законам

В данном случае, можно было бы махнуть рукой: ресторан - если не считать возмущения молодого человека - не сделал ничего плохого. Ну не продал пиво 20-летнему. Как говорится, здоровее будет. Однако подобную практику можно применить и в ресторане кухни какой-нибудь Тьмутаракани, где продавать алкоголь, а заодно и наркотики можно, допустим, с десяти лет. А это уже совсем не хорошо. Поэтому ситуация показалась нам интересной.

С просьбой объяснить, можно ли на территории Эстонии применять законы других государств, мы обратились начала в полицию, попросив заодно нас сориентировать: кто занимается такими вопросами – стражи порядка или Министерство внутренних дел? «Этот вопрос все же и ни к нам, и ни к МВД, - объяснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан. - Так как вопрос касается частного предпринимательства, его можно направить в Министерство экономики и коммуникации. Если это заведение находится в Таллинне, можно обратиться в отдел, который выдает разрешения на деятельность предприятиям, продающим алкоголь».

При этом Корпан отметила, что в данном конкретном случае нарушения Закона об алкоголя нет: «Запрещена продажа и передача алкогольных напитков лицам до 18 лет, а также лицам в состоянии алкогольного опьянения».

Мы обратились в Таллиннскую городскую управу, Департамент предпринимательства которой решил проверить информацию непосредственно на месте. «Для уточнения обстоятельств, указанных в вашем письме, 1 февраля 2018 года инспекторы отдела цен и защиты потребителей провели проверку на месте (в ресторане), пообщались с работниками и членами правления», - сообщила пресс-служба города.

«По их словам, они продают алкогольные напитки только совершеннолетним (начиная с 18 лет), а также исходят при продаже из требований Закона об алкоголе. Статья 45 Закона об алкоголе определяет методы по обеспечению порядка и безопасности при продаже алкогольных напитков. Согласно части 1 этой статьи, запрещено продавать алкогольные напитки лицам с признаками алкогольного опьянения, а согласно части 2 той же статьи, продавец не может обслужить лицо, которые, насколько это известно, покупает алкогольные напитки для лица находящегося в состоянии алкогольного опьянения, или с целью передачи алкоголя. Информация об этом установлена у кассы заведения и на сайте, где клиент заполняет форму бронирования».

Кроме того, чиновников заверили, что в этом ресторане придерживаются только законов Эстонской Республики.