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Нарвитянин Александр Лупанов: посвящаю награду Кайтселийту и своим близким

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Александр Лупанов во время рождественского благотворительного забега в Нарве в декабре 2017 года.

ФОТО: Илья Смирнов

Инструктор нарвского отделения Кайтселийта 34-летний Александр Лупанов был сегодня очень удивлен новостью о предстоящем награждении его Орденом орлиного креста V степени. 

"Когда узнал, то в первый момент не поверил". Он считает себя самокритичным человеком, поэтому затрудняется по просьбе Rus.Postimees определить, что же он такого сделал, что заслужил эту честь.

"Люди, для которых я работаю - члены Кайтселийта нашего региона (Нарва, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу) - они являются моими главными мотиваторами. Им и своим родным я посвящаю эту награду", - сказал Александр.

Каково быть членом Кайтселийта в Нарве, где мнения и предубеждения об этой организации могут быть очень полярными? Александр отвечает: "В последнее время мы стали активнее участвовать в городской жизни, нас зовут на мероприятия, и там у каждого жителя Нарвы есть возможность спросить непосредственно у участников Кайтселийта, чем мы занимаемся и зачем мы нужны. Конечно, встречаются люди, которые настроены негативно или нейтрально, но у нас нет цели никого переубеждать, и мы работаем в Кайтселийте с людьми, которые мотивированы, чтят государство и готовы участвовать в нашей организации".

И хотя агитацией как таковой Кайтселийт, по словам Александра, не занимается, парни и девушки в возрасте 16-25 лет приходят к ним в Нарве все чаще, в том числе чтобы подготовиться к срочной службе. "Я думаю, в этом есть и моя заслуга", - согласился наш скромный собеседник, вынужденный в этот день говорить и отвечать на вопросы именно о себе.

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