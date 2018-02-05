Нарвитянин Александр Лупанов: посвящаю награду Кайтселийту и своим близким

"Когда узнал, то в первый момент не поверил". Он считает себя самокритичным человеком, поэтому затрудняется по просьбе Rus.Postimees определить, что же он такого сделал, что заслужил эту честь.

"Люди, для которых я работаю - члены Кайтселийта нашего региона (Нарва, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу) - они являются моими главными мотиваторами. Им и своим родным я посвящаю эту награду", - сказал Александр.

Каково быть членом Кайтселийта в Нарве, где мнения и предубеждения об этой организации могут быть очень полярными? Александр отвечает: "В последнее время мы стали активнее участвовать в городской жизни, нас зовут на мероприятия, и там у каждого жителя Нарвы есть возможность спросить непосредственно у участников Кайтселийта, чем мы занимаемся и зачем мы нужны. Конечно, встречаются люди, которые настроены негативно или нейтрально, но у нас нет цели никого переубеждать, и мы работаем в Кайтселийте с людьми, которые мотивированы, чтят государство и готовы участвовать в нашей организации".