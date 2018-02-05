Названа предварительная причина крушения Су-25 в Сирии

Тип ракеты будет определен в ходе расследования, когда появится доступ к месту крушения. «К сожалению, еще пока ничего не известно, потому что пока не установлен тип ПЗРК», добавил он.

«Пока не будет осмотрено место падения, нельзя идентифицировать, какой это ПЗРК - старый „Стрела“ или новый „Игла“ либо это „Стингер“ американский. Без этого говорить не о чем. Единственное, по траектории падения самолета видно, что у него горит правый двигатель. Это значит, тепловая ракета попала в двигатель», - цитирует Шаманова РИА «Новости».

В Минобороны летчика посмертно представят к званию Героя России

Минобороны тоже сообщило, что летчик Роман Филипов, после того как его самолет был подбит, успел доложить командованию, что его атаковали ракетой. После катапультирования он «до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия». Когда Филипова окружили, он подорвал себя гранатой, говорится в заявлении Минобороны.

Летчика Романа Филипова, погибшего 3 февраля, посмертно представят к званию Героя России. Во Владивостоке его именем хотят назвать одну из улиц.

В Кремле призвали быть поосторожнее с заявлениями о причастности Украины

«Безусловно, не обладая точной информацией, откуда и каким образом этот ПЗРК, а также многие другие, которые есть у террористов, попадают на территорию Сирии, делать какие-то заявления нужно весьма осторожно», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова члена Совета Федерации Игоря Морозова о том, что ПЗРК мог попасть к террористам с Украины.