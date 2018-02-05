Экс-глава Novatours в Эстонии назвал положение дел в компании подозрительным

По словам экс-главы Novatours OÜ, эстонской дочерней фирмы турфирмы Novatours, Андреэ Уустала, при уходе из фирмы он получал угрозы, в эстонском отделении Novatours заключались сомнительные сделки, а положение дел в компании является подозрительным. Сама же фирма Novatours заверяет, что обвинения Уусталу беспочвены и они собираются подавать против него иск в суд.
«На данный момент Novatours OÜ является предприятием с достигающими миллионов евро налоговым риском, единственным существенным капиталом которого являются требования в отношении литовской материнской компании, - заявил Уустал. - С учетом достигающих миллионов евро сумм, которые Novatours OÜ берет с клиентов в качестве авансов, я считаю, что клиенты имеют право знать, что происходит в фирме, которой клиенты доверяют свои деньги».
«Несмотря на мои требования Novatours OÜ не изменила свое поведение, вместо этого меня отстранили от руководства, а моей семье угрожали образом, характерным для того уровня развития, на котором наше общество находилось около 30 лет назад», - отметил Уустал.
По словам Уустала, он приступил к управлению Novatours в условиях экономического кризиса, когда фирма терпела большие убытки и ей грозило банкротство, для предотвращения которого в Novatours из офшорной зоны было переведено более 800 000 евро. Уусталу посоветовали не проявлять к этой сумме чрезмерного интереса.
По его словам, под его руководством фирма не только избежала угрозы банкротства, но за последние пять лет ее прибыль составила более 12 млн евро. Тем не менее, эта сумма не отражается в отчетах за финансовый год и, по словам Уустала, материнская компания Novaturas в последние годы выводила из фирмы около 1 млн евро в год. Кроме того, по состоянию на начало 2017 году Novaturas располагала суммой в 12 млн евро, оформленной в качестве кредита от эстонской фирмы. По словам Уустала, эта сумма была за много лет выведена в форме денежного пула — к ночи ее переводили в Литву, а к утру она уже не возвращалась. «Хотя аудиторская фирма Ernst & Young годами указывала на проблему, по итогам их и моих настойчивых требований кредитный договор на сумму 12 млн евро был оформлен и датирован только задним числом, летом 2017 года», - сказал Уустал.
По данным Уустала, материнская компания вывела суммы того же порядка и из латвийской дочерней фирмы. Как утверждается, средства на выплату «кредитов» у материнской компании отсутствуют. Кроме того, она взяла в банке кредит на 18 млн евро и в случае ее неспособности вернуть кредит поручителями будут выступать Novatours и латвийская дочерняя фирма Novaturas.
Средства Novatours поступают из внесенных клиентами авансов и, рано или поздно, по словам Уустала, должен наступить момент, когда авансы новых клиентов не смогут покрыть текущие затраты.
По словам Уустала, ответственность перед клиентами нес он. На проблематичность сделок много лет указывала Ernst & Young, восемь лет проводившая аудит группы Novatours.
«В этой связи я долгое время громко выражал протест литовским членам правления Novatours, которые также руководят всем концерном. Я также в качестве главы эстонской дочерней фирмы неоднократно требовал, чтобы Novatours OÜ хотя бы вернули "кредиты". Это не было сделано. Более того — 1 сентября этого года со счета эстонской Novatours и, насколько мне известно, со счета латвийского филиала, было снято 5 млн евро дополнительно — вновь идет речь о суммах, состоящих из полученных от клиентов авансов! Вслед за этим я обратился к литовскому правлению с решительной просьбой прекратить это и вернуть деньги», - отметил Уустал.
Если ранее, по словам Уустала, ему указывали, что у него хорошая должность, то после его заявления, фирма-владелец велела ему замолчать и сообщила, что он может написать заявление об отставке, если ему что-то не нравится. «Кроме того, мне пригрозили, чтобы я нигде ничего не рассказывал, поскольку в противном случае и я, и мой сын будем жалеть об этом до конца своих дней. Они также подчеркнули, что у них есть средства, чтобы заставить меня замолчать», - сказал Уустал.
По словам Уустала, он выразил протест и остался при своем мнении, пока 20 сентября 2017 года в его кабинет не вошла группа людей, состоявшая преимущественно из охранников под руководством бывшего генерального прокурора страны Нормана Ааса. Аас заявил, что представляет адвокатское бюро Sorainen. По словам Уустала, ему угрожали, потребовали признания в несуществующих преступлениях, а в противном случае — немедленной отставки. Ему также вручили заявление о расторжении договора члена правления. По словам Уустала, литовский член правления наедине пригрозил, что если он не будет молчать, он может попрощаться с сыном.
«Я не сомневаюсь, что Novatours попытается в СМИ объявить мои утверждения ложью. Но нельзя изменить публично доступные данные — согласно годовому отчету Novatours за 2016 год, фирма получила 3,1 млн евро авансов от клиентов, в то время как остаток материального основного капитала составлял 27 917 евро, а остаток нематериального основного капитала 0 евро. Что же гарантирует исполнение требований клиентов, если несмотря на возражения Novatours выяснится, что ситуация все-таки является очень плохой. Требования к литовской материнской компании, которая сама взяла кредит на 3 млн евро только для преодоления кризиса оборотных средств?» - сказал Уустал.
«После того, как меня вынудили оставить работу, я встретился с членом правления Линас Альдонисом. На нашей последней встрече я выдвинул два требования: в-первых, извиниться за угрозы жизни моего сына. Во-вторых, я потребовал, чтобы мне представили документальное подтверждение, что исполнение требований лиц, купивших у Novatours рейсы, гарантировано, а вывод средств в Литву прекращен – соответствующим подтверждением был бы ежемесячный баланс компании, за которым в конце концов последовал бы отчет за финансовый год, поддающийся проверке через бизнес-регистр», - отметил Уустал.
«Вслед за этим мы бы смогли обсудить прекращение моего трудового договора, поскольку я хочу так покинуть Novatours, чтобы ни один клиент не смог показать на меня пальцем. Мои требования не были выполнены, поэтому я на данный момент не считаю вероятным свое возвращение на работу — адвокаты Novatours и пытаются мне намекнуть, что трудовой договор со мной уже расторгнут, на соответствующего документа нет. Кроме того, в моем отношении сконструирован ряд безосновательных обвинений, которыми Novatours, скорее всего, будет оперировать в направленной против меня медиавойне. Но это никак не меняет публично доступные данные, например, отчеты за финансовый год. Я также готов документально заверить каждое свое слово о финансовом положении Novatours», - добавил он.
Уустал выразил уверенность, что Novatours будет и в дальнейшем придержаться той же стратегии.
25 сентября прошлого года Novatours OÜ сообщила, что бывший исполнительный директор Андреэ Уустал покинул фирмы, а руководство перешло к гендиректору группы Линасу Альдонису. Других планов по реорганизации у фирмы нет, отмечалось в сообщении.
Летом прошлого года польская турфирма Itaka Holdings приобрела материнскую компанию Novatours, Novaturas, у фонда частного капитала Enterprise Investors, цена сделки не была названа.
Официальный комментарий Novatours OÜ:
Обвинения бывшего регионального менеджера совершенно безосновательны. Предприятие планирует обратиться в суд для защиты от клеветы. Вымышленная история бывшего менеджера является лишь неадекватной реакцией на тот факт, что в его отношении представлен судебный иск в связи с выполненными в собственную пользу необоснованными выплатами. Такой иск был подан в суд в Эстонии в прошлом году.
Бывший менеджер получит ответы на все свои вопросы в эстонском суде, где ведется производство по поданным против него гражданским искам.
Мы всегда следуем высочайшим стандартам – как правовым, так и связанным с организацией работы, с нашими принципами и ценностями. Все экономические отчеты Novatours доступны публично, и мы являемся прозрачной компанией – для акционеров, работников и общественности.
Это был серьезный урок, но данный казус оказал на деятельность Novatours лишь минимальное влияние, и мы не видим в данной связи никаких дополнительных рисков для предприятия или его акционеров.