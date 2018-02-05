Экс-глава Novatours в Эстонии назвал положение дел в компании подозрительным

Официальный комментарий Novatours OÜ:

Обвинения бывшего регионального менеджера совершенно безосновательны. Предприятие планирует обратиться в суд для защиты от клеветы. Вымышленная история бывшего менеджера является лишь неадекватной реакцией на тот факт, что в его отношении представлен судебный иск в связи с выполненными в собственную пользу необоснованными выплатами. Такой иск был подан в суд в Эстонии в прошлом году.

Бывший менеджер получит ответы на все свои вопросы в эстонском суде, где ведется производство по поданным против него гражданским искам.

Мы всегда следуем высочайшим стандартам – как правовым, так и связанным с организацией работы, с нашими принципами и ценностями. Все экономические отчеты Novatours доступны публично, и мы являемся прозрачной компанией – для акционеров, работников и общественности.

Это был серьезный урок, но данный казус оказал на деятельность Novatours лишь минимальное влияние, и мы не видим в данной связи никаких дополнительных рисков для предприятия или его акционеров.