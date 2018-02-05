Сухопутная граница Эстонии с Россией полностью размечена

"Все места нахождения пограничных столбов сухопутной границы в Юго-Восточной Эстонии размечены, на конец 2017 год все 567 пограничных столбов установлены", - сообщил впонедельник BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

На Чудском озере и Нарвском водохранилище разметка пограничного режима завершилась весной 2017 год, на воде установлено в общей сложности 176 буйков.

"На берегу реки Нарвы и на малых островах предварительно размечены места установки 144 пограничных столбов и установлены 39 пограничных столбов. Работы завершатся в первом полугодии 2018 года ", - сообщил пресс-секретарь департамента.

Общая протяженность сухопутной эстонско-российской границы составляет 135,6 км, в том числе 101 км проходит по болотам и заболоченным местам. Водная граница по Чудскому озеру составляет 124,2 км, по реке Нарва 76,4 км.

В минувший четверг из калькуляции, составленной Департаментом полиции и погранохраны, стало известно, что обустройство и модернизация инфраструктуры на восточной границе Эстонии обойдется в 2,5 раза дороже ранее составленных расчетов, следует. Если в представленной в феврале 2015 года кабинету министров предварительной оценке обустройство и модернизация инфраструктуры восточной границы Эстонии должна была обойтись в 79 млн евро, то в соответствии с только что подготовленными строительными проектами сумма затрат на обустройство границы выйдет на 118 млн евро дороже.