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Сухопутная граница Эстонии с Россией полностью размечена

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Граница Эстонии с Россией.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

Сухопутная граница Эстонии с Россией к концу минувшего года полностью размечена.

"Все места нахождения пограничных столбов сухопутной границы в Юго-Восточной Эстонии размечены, на конец 2017 год все 567 пограничных столбов установлены", - сообщил впонедельник BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

На Чудском озере и Нарвском водохранилище разметка пограничного режима завершилась весной 2017 год, на воде установлено в общей сложности 176 буйков.

"На берегу реки Нарвы и на малых островах предварительно размечены места установки 144 пограничных столбов и установлены 39 пограничных столбов. Работы завершатся в первом полугодии 2018 года ", - сообщил пресс-секретарь департамента.

Общая протяженность сухопутной эстонско-российской границы составляет 135,6 км, в том числе 101 км проходит по болотам и заболоченным местам. Водная граница по Чудскому озеру составляет 124,2 км, по реке Нарва 76,4 км.

В минувший четверг из калькуляции, составленной Департаментом полиции и погранохраны, стало известно, что обустройство и модернизация инфраструктуры на восточной границе Эстонии обойдется в 2,5 раза дороже ранее составленных расчетов, следует. Если в представленной в феврале 2015 года кабинету министров предварительной оценке обустройство и модернизация инфраструктуры восточной границы Эстонии должна была обойтись в 79 млн евро, то в соответствии с только что подготовленными строительными проектами сумма затрат на обустройство границы выйдет на 118 млн евро дороже.

Согласно пояснениям Департамента полиции и погранохраны, в первую очередь повышают цены на первоначальные строительные проекты тяжелые природные условия на границе, болотистые места, ограничения, установленные проектом Natura 2000, высокий уровень грунтовых вод, необходимость проведения мелиоративных работ на границе и технологические решения по охране границы, которые предварительно точно рассчитать было невозможно. Департамент полиции и погранохраны с момента начала подготовки проектировочных работ информировал своих партнеров о том, что окончательная смета будет составлена только после завершения проектирования.

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