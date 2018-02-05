Президент Мальдив ввел чрезвычайное положение

Это решение дает широкие полномочия силовикам задерживать подозреваемых и принято на фоне политического кризиса в стране Индийского океана, углубившегося из-за того, что Ямен отказывается выполнять распоряжение Верховного суда об освобождении политических заключенных, отмечает Indian Express.

Ранее сегодня вооруженные дубинками и щитами военные окружили парламент в мальдивской столице Мале, в здание которого направились сторонники оппозиции после неожиданной отставки секретаря парламента в воскресенье, и арестовали двух оппозиционных депутатов.

Парламент Мальдив состоит из 85 депутатов. Большинство мест в нем занимает оппозиция. Верховный суд ранее постановил восстановить мандаты 12 отстраненных в прошлом году оппозиционных депутатов парламента.