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Президент Мальдив ввел чрезвычайное положение

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ФОТО: Mohamed Sharuhaan/AP

Президент Мальдивских Островов Абдулла Ямен объявил о введении 15-дневного чрезвычайного положения, сообщил по государственному телевидению его помощник Азима Шухор, передает Newsru со ссылкой на Al Jazeera.

Это решение дает широкие полномочия силовикам задерживать подозреваемых и принято на фоне политического кризиса в стране Индийского океана, углубившегося из-за того, что Ямен отказывается выполнять распоряжение Верховного суда об освобождении политических заключенных, отмечает Indian Express.

Ранее сегодня вооруженные дубинками и щитами военные окружили парламент в мальдивской столице Мале, в здание которого направились сторонники оппозиции после неожиданной отставки секретаря парламента в воскресенье, и арестовали двух оппозиционных депутатов.

Парламент Мальдив состоит из 85 депутатов. Большинство мест в нем занимает оппозиция. Верховный суд ранее постановил восстановить мандаты 12 отстраненных в прошлом году оппозиционных депутатов парламента.

Парламент, кроме прочего, обладает правами вынести импичмент президенту. Руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив сообщили, что обладают информацией о том, что Верховный суд в воскресенье может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению.

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