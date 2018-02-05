Президент Мальдив ввел чрезвычайное положение

Президент Мальдивских Островов Абдулла Ямен объявил о введении 15-дневного чрезвычайного положения, сообщил по государственному телевидению его помощник Азима Шухор, передает Newsru со ссылкой на Al Jazeera.
Это решение дает широкие полномочия силовикам задерживать подозреваемых и принято на фоне политического кризиса в стране Индийского океана, углубившегося из-за того, что Ямен отказывается выполнять распоряжение Верховного суда об освобождении политических заключенных, отмечает Indian Express.
Ранее сегодня вооруженные дубинками и щитами военные окружили парламент в мальдивской столице Мале, в здание которого направились сторонники оппозиции после неожиданной отставки секретаря парламента в воскресенье, и арестовали двух оппозиционных депутатов.
Парламент Мальдив состоит из 85 депутатов. Большинство мест в нем занимает оппозиция. Верховный суд ранее постановил восстановить мандаты 12 отстраненных в прошлом году оппозиционных депутатов парламента.
Парламент, кроме прочего, обладает правами вынести импичмент президенту. Руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив сообщили, что обладают информацией о том, что Верховный суд в воскресенье может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению.