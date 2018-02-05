Профсоюзы поддержат забастовку работников Раквереского мясокомбината

Профсоюз работников индустрии и металлообработки (IMTAL) со вторника по пятницу проведет в трех городах — Раквере, Пярну и Тарту - пикеты в поддержку забастовки работников Раквереского мясокомбината, сообщил профсоюз.
В Раквере пикеты состоятся перед мясокомбинатом во вторник с 10 до 15, в среду с 14 до 15, в четверг с 14 до 15, а в пятницу 9 февраля с 14 до 15 часов. В Пярну пикет состоится во вторник с 12 до 13 часов на площади Мартенса, а в Тарту — во вторник с 10 до 11 часов на перекрестке улиц Поэ и Кюйни.
По сообщению союза, об участии в пикетах уведомили руководство Центрального союза профсоюзов Эстонии, союз шахтеров, союз транспортников, профсоюз работников индустрии и металлообработки, профсоюз железнодорожников, профсоюз энергетиков, профсоюз государственных служащих, профсоюз работников здравоохранения и другие. Поддержку пикетам обещали выразить и работники HKScan в Финляндии.
Участники забастовки добиваются повышения основной почасовой оплаты с 1 февраля 2018 года до 4 евро 34 центов, а с 1 июля 2018 года до 5 евро 3 центов.