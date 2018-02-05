Профсоюзы поддержат забастовку работников Раквереского мясокомбината

В Раквере пикеты состоятся перед мясокомбинатом во вторник с 10 до 15, в среду с 14 до 15, в четверг с 14 до 15, а в пятницу 9 февраля с 14 до 15 часов. В Пярну пикет состоится во вторник с 12 до 13 часов на площади Мартенса, а в Тарту — во вторник с 10 до 11 часов на перекрестке улиц Поэ и Кюйни.