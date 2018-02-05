Финляндия будет избавляться от террористов
5 февраля 2018 г., 19:27
Финляндия будет избавляться от граждан, которые ездили на джихад, спонсировали терроризм или были членами террористической организации, передает fontanka.fi.
Министерство внутренних дел Финляндии запустило проект по разработке статьи закона о гражданстве, которая бы позволяла лишать финского паспорта людей с двойным гражданством, которые были признаны виновными в терроризме. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Изменения в закон о гражданстве планируется подготовить до конца 2018 года. Ранее сообщалось, что власти Финляндии не знают точного числа воюющих в ИГИЛ граждан.