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Финляндия будет избавляться от террористов

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Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Финляндия будет избавляться от граждан, которые ездили на джихад, спонсировали терроризм или были членами террористической организации, передает fontanka.fi.

Министерство внутренних дел Финляндии запустило проект по разработке статьи закона о гражданстве, которая бы позволяла лишать финского паспорта людей с двойным гражданством, которые были признаны виновными в терроризме. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Изменения в закон о гражданстве планируется подготовить до конца 2018 года. Ранее сообщалось, что власти Финляндии не знают точного числа воюющих в ИГИЛ граждан.

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