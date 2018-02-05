Торговые палаты Эстонии и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

«Очевидно, что как китайские, так и эстонские предприятия сталкиваются с похожими вызовами. Мы должны инвестировать и развивать новые, более умные и экологичные технологии. Я уверен, что именно в этих сферах мы обладаем наибольшим потенциалом сотрудничества с Пекином», — сказал BNS Палтс.

«Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Эстонии и Пекинской торговой палатой — это конкретный шаг к укреплению сотрудничества между предприятиями двух стран», — сказал Палтс.

По словам Ван Чаоина, Эстония обладает большим потенциалом сотрудничества с Пекином, прежде всего в области ИТ и туризма. Важно также расположение Эстонии в транспортном коридоре «Один пояс и один путь» (One Belt One Road), являющемся наряду с международным сотрудничеством одним из приоритетов национальной стратегии КНР, сказал Чаоин BNS.