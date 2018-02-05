Торговые палаты Эстонии и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Палтс и заместитель директора Пекинской торговой палаты Ван Чаоин в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому палаты планируют увеличить сотрудничество в сфере туризма и инфотехнологии.
«Очевидно, что как китайские, так и эстонские предприятия сталкиваются с похожими вызовами. Мы должны инвестировать и развивать новые, более умные и экологичные технологии. Я уверен, что именно в этих сферах мы обладаем наибольшим потенциалом сотрудничества с Пекином», — сказал BNS Палтс.
«Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Эстонии и Пекинской торговой палатой — это конкретный шаг к укреплению сотрудничества между предприятиями двух стран», — сказал Палтс.
По словам Ван Чаоина, Эстония обладает большим потенциалом сотрудничества с Пекином, прежде всего в области ИТ и туризма. Важно также расположение Эстонии в транспортном коридоре «Один пояс и один путь» (One Belt One Road), являющемся наряду с международным сотрудничеством одним из приоритетов национальной стратегии КНР, сказал Чаоин BNS.
Между разными учреждениями Эстонии и Китая заключен ряд соглашений о сотрудничестве, в мае прошлого года крупная торговая палата Китая заключила соглашение с фондом развития предпринимательства (EAS), город Таллинн в 1998 году подписал соглашение о сотрудничестве с Пекином, которое будет обновлено в этом году.