Суд отказался вернуть приемных детей россиянке, удалившей грудь

Требование органов опеки о расторжении договора с Савиновских удовлетворено. Решение пока не вступило в силу, сообщили в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга агентству Ura.ru.

Мотивировочная часть решения суда еще не оглашена.

Адвокат Савиновских Алексей Бушмаков заявил РИА Новости, что суд вынес решение, не дождавшись результатов психолого-психиатрической экспертизы в отношении женщины.

"Савиновских ее прошла, - сказал Бушмаков. - Но она [экспертиза] недооформлена была врачами. Проблема в том, что судья отказалась ждать".

История Савиновских

В декабре 2017 года Свердловский областной суд признал незаконным первое решение районного суда и направил дело на повторное рассмотрение.

Несколько лет назад Савиновских и ее супруг взяли под опеку из детдома двух мальчиков. У одного из них - органические повреждения головного мозга, у другого - детский церебральный паралич (ДЦП).

В августе 2017 года органы соцзащиты забрали у женщины обоих приемных детей, узнав о ее операции по удалению молочных желез. 21 сентября 2017 года Орджоникидзевский суд отказался вернуть ей двух изъятых детей.

В заключении районной опеки было сказано, что супруг Савиновских - 31-летний Евгений Соков - "не имеет дохода, обеспечивающего усыновленным детям прожиточный минимум, установленный в Свердловской области", а потому "не может быть кандидатом в усыновители".

Однако, как отмечает адвокат Бушмаков, Соков прошел школу приемного родителя и досрочно погасил ипотеку, а недавно у семьи появился загородный дом.

"Мы понимаем, что реальной причиной стала операция Юлии на груди. И это никак не может быть поводом для столь жестких действий чиновников", - заявлял адвокат.

Органы опеки подали иск о расторжении договора о приемной семье, когда Савиновских отказалась подписать добровольный отказ от детей.

Перемена пола

Ранее сотрудники опеки заявляли, что женщина, у которой помимо приемных есть трое родных детей, намеревалась провести операцию по перемене пола, доказательством чему якобы служил ее блог.

В министерстве социальной политики Свердловской области заявили, что детей у Савиновских изъяли из-за ее болезни, входящий в перечень заболеваний, при наличии которых нельзя усыновлять детей.

По предположению Савиновских, органы опеки заподозрили, что она транссексуальна, а в России это считается психическим расстройством половой идентификации.

В интервью Би-би-си Савиновских говорила, что не думала о трансгендерном переходе и просто хотела избавиться от большой груди, которая ей мешала.