Командующий Силами обороны поблагодарил раненых ветеранов

Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас встретился с ранеными при исполнении служебных обязанностей ветеранами, чтобы отметить столетие эстонского государства и поблагодарить ветераном за их вклад.
Наряду с командующим Силами обороны и 14 семьями ветеранами в традиционном приеме также приняли участие заместитель командующего Силами обороны бригадный генерал Индрек Сирель, глава генерального штаба Сил обороны бригадный генерал Мартин Херем и глава командования обеспечения полковник-лейтенант Тоомас Суси, сообщил генеральный штаб.
«Вы — люди, которые ценой своего здоровья совершили вклад в преемственность нашего государства и в то, что в этом году мы можем отметить 100-й день рождения Эстонии», - сказал Террас ветеранам.
В Эстонии около 2700 ветеранов, участвовавших в различных военных иностранных операциях.
Наряду с восстановительным лечением и реабилитацией Силы обороны предлагают пострадавшим действительным военнослужащим соответствующие их навыкам, способностям и квалификации должности для дальнейшей службы.