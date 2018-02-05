Командующий Силами обороны поблагодарил раненых ветеранов

Наряду с командующим Силами обороны и 14 семьями ветеранами в традиционном приеме также приняли участие заместитель командующего Силами обороны бригадный генерал Индрек Сирель, глава генерального штаба Сил обороны бригадный генерал Мартин Херем и глава командования обеспечения полковник-лейтенант Тоомас Суси, сообщил генеральный штаб.

«Вы — люди, которые ценой своего здоровья совершили вклад в преемственность нашего государства и в то, что в этом году мы можем отметить 100-й день рождения Эстонии», - сказал Террас ветеранам.