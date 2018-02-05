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Командующий Силами обороны поблагодарил раненых ветеранов

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Рихо Террас.

ФОТО: Tairo Lutter

Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас встретился с ранеными при исполнении служебных обязанностей ветеранами, чтобы отметить столетие эстонского государства и поблагодарить ветераном за их вклад.

Наряду с командующим Силами обороны и 14 семьями ветеранами в традиционном приеме также приняли участие заместитель командующего Силами обороны бригадный генерал Индрек Сирель, глава генерального штаба Сил обороны бригадный генерал Мартин Херем и глава командования обеспечения полковник-лейтенант Тоомас Суси, сообщил генеральный штаб.

«Вы — люди, которые ценой своего здоровья совершили вклад в преемственность нашего государства и в то, что в этом году мы можем отметить 100-й день рождения Эстонии», - сказал Террас ветеранам.

В Эстонии около 2700 ветеранов, участвовавших в различных военных иностранных операциях.

Наряду с восстановительным лечением и реабилитацией Силы обороны предлагают пострадавшим действительным военнослужащим соответствующие их навыкам, способностям и квалификации должности для дальнейшей службы.

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