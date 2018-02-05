Эксперты бьют тревогу: пользователи Windows под угрозой

Эксплоиты, называемые EternalSynergy, EternalRomance и EternalChampion, занимаются поиском уязвимостей в системе и эксплуатируют их. Они работают по принципу EternalBlue — разработки Агентства национальной безопасности США, которую злоумышленники взяли за основу при создании опасного вируса-вымогателя WannaCry, передает Lenta.ru.

Big one: SMB exploit (fixed in MS17-010+) now ported to Windows 2000 up to Windows Server 2016, and all versions in between. Reliable, doesn't cause BSOD like EternalBlue either. I've tried on Win2000 and XP. https://t.co/EZ96eFsV5C — Kevin Beaumont (@GossiTheDog) 29 января 2018 г.

Каждый из описанных пользователем эксплоитов имеет удаленные модули управления командами и кодом, которые основаны на адаптации, называемой zzz_exploit. Они используют специфические структуры связи (протокол SMB) для получения администраторского доступа к системе.

Специалист по кибербезопасности Кевин Бомонт (Kevin Beaumont) подтвердил эффективность эксплоитов: по его словам, любые вариации Windows от Windows 2000 до серверной модификации 2016 года можно взломать совершенно беспрепятственно и с большим уровнем защиты соединения. Он также самостоятельно провел успешные эксперименты на Windows 2000 и Windows XP.