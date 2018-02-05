Смертельное ДТП в Тартумаа: 36-летний мужчина погиб в результате несчастного случая с мотосанями

О несчастье, произошедшем в деревне Линалео волости Пепсияаре Тартуского уезда, в Центр тревоги сообщили около 17.05. По предварительным данным, мотосани, ехавшие со стороны деревни Хаапсипеа в сторону дороги Алатскиви-Коккора, по неизвестным причинам съехали на правую обочину и врезались в дерево. Столкновение было настолько сильным, что медики не смогли спасти жизнь сильно пострадавшего мужчины.

Прибывшая на место происшествия полиция пояснила, что у ехавшего в санях мужчины были права, был ли он трезв, будет выяснено в ходе экспертизы. Авария произошла на извилистом отрезке дороги, проезжая часть была покрыта снегом, однако видимость на том отрезке была хорошая.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Балдур Пилден сказал, что расследование прояснит, как и когда произошло несчастье и какие факторы могли привести к закончившейся смертью аварии.