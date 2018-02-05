понедельник, 5 февраля 2018 г.
EST
ENG
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит"

Тармо Таммисте

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Смертельное ДТП в Тартумаа: 36-летний мужчина погиб в результате несчастного случая с мотосанями

Смертельное ДТП в Тартумаа: 36-летний мужчина погиб в результате несчастного случая с мотосанями

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Politsei

Сегодня в Тарту во второй половине дня произошло тяжелое ДТП, в котором погиб съехавший с дороги на мотосанях 36-летний мужчина, передает Tartu Postimees.

О несчастье, произошедшем в деревне Линалео волости Пепсияаре Тартуского уезда, в Центр тревоги сообщили около 17.05. По предварительным данным, мотосани, ехавшие со стороны деревни Хаапсипеа в сторону дороги Алатскиви-Коккора, по неизвестным причинам съехали на правую обочину и врезались в дерево. Столкновение было настолько сильным, что медики не смогли спасти жизнь сильно пострадавшего мужчины.

Прибывшая на место происшествия полиция пояснила, что у ехавшего в санях мужчины были права, был ли он трезв, будет выяснено в ходе экспертизы. Авария произошла на извилистом отрезке дороги, проезжая часть была покрыта снегом, однако видимость на том отрезке была хорошая.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Балдур Пилден сказал, что расследование прояснит, как и когда произошло несчастье и какие факторы могли привести к закончившейся смертью аварии.

"В ходе различных экспертиз выяснится в том числе и то, были ли мотосани исправны. На данный момент известно, что защитного шлема на мужчине не было", — добавил Пилден.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ