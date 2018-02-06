Медики сообщили о новой химической атаке в Сирии

В разговоре с журналистами официальный представитель добровольческой спасательной организации "Белые каски" сообщил о том, что накануне, 4 февраля, в провинции Идлиб с вертолетов были сброшены две бочки, внутри которых находился ядовитый газ, пишет Newsru.com.

В Международном комитете Красного Креста уже заявили, что несколько госпиталей на северо-западе Сирии подверглись авиаударам. В организации констатировали, что из-за прекращения работы медучреждений десятки тысяч местных жителей остались без квалифицированной помощи, которая может спасти им жизнь.

В понедельник, 5 февраля, в ходе заседания Совбеза ООН обсуждалась тема использования химического оружия в Сирии. США вновь обвинили Россию в попытках помочь президенту Башару Асаду уйти от ответственности. Россия в ответ обвинила Вашингтон в клевете.

Правительство Германии, в свою очередь, призвало к проведению тщательного расследования применения химического оружия в Идлибе и Восточной Гуте.

"Если в очередной раз подтвердится факт применения правительством Сирии химоружия, это будет отвратительным актом и вопиющим нарушением морального и юридического обязательства избегать использования химического оружия", - заявили в немецком МИДе.

На прошлой неделе СМИ сообщили о готовности властей США начать военные действия против официального режима в Сирии в том случае, если возникнет необходимость предотвратить или остановить применение химического оружия.

Агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники отметило, что силы Дамаска продолжают время от времени применять химическое оружие, но в меньших количествах, нежели в апреле прошлого года. По всей видимости, речь идет об инциденте в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, где в результате химатаки погибли более 90 человек. ООН возложила ответственность за случившееся на власти Сирии.

В конце 2016 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании "беспристрастного и независимого механизма" для сбора и анализа доказательств преступлений, совершенных за время конфликта в Сирии, чтобы упростить возможные в будущем уголовные разбирательства в национальных или международных судах и трибуналах.

Это решение поддержали 105 государств, в том числе представители Запада. Против высказались 15 стран, в частности Россия, Китай, Иран и Сирия. Еще 52 делегации, главным образом члены Африканского союза, при голосовании воздержались.

Комиссия по расследованию химатак в Сирии прекратила свою работу после двух вето, которые Россия наложила в Совете Безопасности ООН. Сначала была блокирована американская резолюция о продолжении работы Совместного механизма расследования (СМР), а затем - японский вариант о продлении мандата на месяц.

Это произошло после того, как СМР за два с лишним года представил семь докладов, в которых на сирийские власти возлагалась ответственность за четыре химических атаки. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".

Россия также предлагала свой вариант резолюции по продлению работы СМР, в котором подчеркивалась необходимость корректировать работу экспертов, но он не набрал большинства голосов в Совбезе.

24 января 2018 года Россия предложила создать Независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии. Новая структура должна обеспечить, как сказано в резолюции, "подлинно беспристрастное, независимое, профессиональное и заслуживающее доверия" расследование случаев применения химического оружия в Сирии на основе "надежных, проверенных и подтвержденных улик", собранных непосредственно на месте совершения атак.

Вашингтон выступил против российской инициативы, что дало повод российскому постпреду при ООН Василию Небензе заявить: "То, что нашу резолюцию отвергают с порога, говорит о многом... Это еще раз выдает истину, которую мы, к сожалению, знаем. США не нужен никакой независимый профессиональный механизм".

23 января после конференции по химическому оружию в Париже госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийское правительство во главе с Асадом, очевидно, продолжает использовать химическое оружие против повстанцев в Восточной Гуте.

Причем, по его мнению, ответственна за это именно Россия: "Она в конечном счете несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бессчетное количество других сирийцев, пострадавших от химоружия с тех пор, как РФ оказалась замешанной в конфликт в Сирии".