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При лобовом столкновении автомобилей пострадали двое

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ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

В понедельник, 5 февраля, около 17.56 в Пыльваском уезде произошла авария с участием двух автомобилей, в которой пострадали двое, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на 30-м километре шоссе Рынгу – Отепяэ – Канепи, где автомобиль Citroen Xsara, которым управлял 48-летний мужчина, отклонился на полосу встречного движения, где столкнулся с Lexus CT200H, за рулем которого находилась 52-летняя женщина.

Скорая помощь доставила водителя Lexus в Клинику Тартуского университета. Водитель Citroen покинул место происшествия, но его нашли и доставили в Клинику Тартуского университета для проверки здоровья.

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