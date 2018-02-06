При лобовом столкновении автомобилей пострадали двое
6 февраля 2018 г., 7:25
В понедельник, 5 февраля, около 17.56 в Пыльваском уезде произошла авария с участием двух автомобилей, в которой пострадали двое, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место на 30-м километре шоссе Рынгу – Отепяэ – Канепи, где автомобиль Citroen Xsara, которым управлял 48-летний мужчина, отклонился на полосу встречного движения, где столкнулся с Lexus CT200H, за рулем которого находилась 52-летняя женщина.
Скорая помощь доставила водителя Lexus в Клинику Тартуского университета. Водитель Citroen покинул место происшествия, но его нашли и доставили в Клинику Тартуского университета для проверки здоровья.