Курс биткойна за ночь рухнул еще больше

С декабря 2017 года, когда биткойн на пике своей стоимости оценивался в почти 20 тысяч долларов, цифровая валюта непрерывно падает в цене, пишет DW.com. Среди причин, по которым происходит это падение, аналитики называют решение Китая запретить майнинг биткойнов в стране, запрет на использование кредитных карт для покупки биткойнов британскими и американскими банками и общие усилия, которые предпринимают правительства по регулированию рынка криптовалют.