На Раквереском мясокомбинате началась забастовка

«Забастовка в любом случае состоится, точное число участников можно будет сообщить чуть позже, но 40 работников или чуть больше сообщили о себе. Народ пока только собирается, собираем подписи, но столько человек должны прийти», - сообщил BNS ранее доверенное лицо профсоюза Андрус Сааремяги.

В 7.30 работники Раквереского мясокомбината начали забастовку, участники которой добиваются повышения основной зарплаты на 16 процентов с 1 февраля 2018 года и повышения на 16 процентов основной зарплаты с 1 июля 2018 года. Кроме того, работники требуют, чтобы расчет зарплаты по результатам в будущем не менялся.

В ходе начавшегося в прошлом году спора работники скотобойни Раквереского комбината поначалу потребовали увеличить основную зарплату вдвое. Сейчас нетто-зарплата работника скотобойни составляет около 750 евро в месяц. Она состоит из основной зарплаты и доплат.

27 из 64 работников скотобойни провели в октябре прошлого года забастовку, в ходе которой они потребовали повышения зарплат. Из-за забастовки было уволено трое работников.

Для разрешения трудового спора работники обратились к государственному примирителю, который не смог добиться примирения сторон.

HKScan – скандинавский производитель мяса, который занимается производством и маркетингом свинины, говядины, баранины, мяса птицы, обработанного мяса и готовой еды. В прошлом году убытки концерна составили 18 млн евро при обороте в 1,8 млрд евро. В Эстонии концерну HKScan принадлежат Раквереский мясокомбинат и Tallegg.