Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение

Как следует из данных биржи, индекс S&P 500 тоже потерял 4 процента, то есть 113 пунктов. На момент завершения сессии он остался на отметке 2 649 пунктов, пишет lenta.ru .

Издание отмечает, что обвал произошел на фоне заявлений Белого дома об успехах американской экономики. Администрация президента США Дональда Трампа, в частности, распространила пресс-релиз о том, что торги на Нью-Йоркской фондовой бирже более 70 раз закрывались на рекордном уровне с начала его вступления в должность главы государства.