Обнаружена новая угроза для Android

Ботнет нацелен на поиск открытых портов отладки, в том числе на порт 5555, который используется важным компонентом системы Android и предоставляет доступ к ключевым функциям. Проникая в устройство, вредоносная программа заставляет его добывать криптовалюту Monero, пишет lenta.ru.

По словам исследователей из организации QiHo 360, обнаруживших ботнет, опасность угрожает всем устройствам на Android — от смартфонов до умной техники.

По данным специалистов, заражены уже около 7,4 тысячи устройств, а сам ботнет растет впечатляющими темпами. Большинство пострадавших пока находятся в Китае (около 40 процентов) и в Южной Корее (около 30 процентов).