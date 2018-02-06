вторник, 6 февраля 2018 г.
EST
ENG
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось

Обнаружена новая угроза для Android

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Специалисты обнаружили новый ботнет, атакующий владельцев устройств на базе операционной системы Android. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Ботнет нацелен на поиск открытых портов отладки, в том числе на порт 5555, который используется важным компонентом системы Android и предоставляет доступ к ключевым функциям. Проникая в устройство, вредоносная программа заставляет его добывать криптовалюту Monero, пишет lenta.ru.

По словам исследователей из организации QiHo 360, обнаруживших ботнет, опасность угрожает всем устройствам на Android — от смартфонов до умной техники.

По данным специалистов, заражены уже около 7,4 тысячи устройств, а сам ботнет растет впечатляющими темпами. Большинство пострадавших пока находятся в Китае (около 40 процентов) и в Южной Корее (около 30 процентов).

Опасная программа, прозванная ADB.miner, использует компоненты кода у Mirai — ботнета, появившегося в 2016 году и считающегося самым большим в мире. Тогда Mirai заразил тысячи устройств по всему миру и стал причиной остановки работы множества крупных сайтов.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ